Befreiungsschlag geglückt! Erster Saisondreier für Nachzügler Oberndorf

Details Samstag, 15. Oktober 2022 21:16

Das lange Warten, Hoffen und Bangen beim 1. Oberndorfer SK hat heute Samstag ein Ende gefunden. Im Zuge der 11. Runde gelang dem Tabellenschlusslicht der 2. Landesliga Nord gegen die ÖTSU Oberhofen der erste Sieg der laufenden Saison. Besonders emotional: Den 4:1-Schlusspunkt markierten die Gebrüder Schweighart. Emilio rieb auf, Eric schob ein.

Fotocredit: amatzka.at

OSK hatte zur Pause knapp die Nase vorn

Aufgrund der bisherigen Erfolgslosigkeit starteten die Oberndorfer recht zaghaft und verhalten. "Am Anfang hat Oberhofen viel Druck gemacht", sagte OSK-Obmann Hannes Danner. Nachdem die Heimischen die Gäste-Drangperiode ohne Schaden überstanden hatten, sorgten sie selbst für viel Wirbel. Und wie: In der 14. Minute überhob Sipos Oberhofen-Tormann Kajba zum 1:0, kurze Zeit später legte Cvijanovic per Abstauber nach (20.). Doch der heimische Zwei-Tore-Vorsprung sollte nicht allzu lange anhalten. Kurz vor der Halbstundenmarke verkürzte Ablinger vom Elfmeterpunkt auf 2:1 (29.). "So wichtig die Führung für uns war, so verunsichert waren wir nach dem Anschlusstreffer. Danach haben wir ein paar Minuten lang gezittert", war Danner schließlich heilfroh, dass sein Team den knappen Bonus in die Halbzeitpause schaukelte.

Gebrüder Schweighart machten Ligaspiel zum "Familienfest"

Spätestens in der zweiten Halbzeit legte der OSK die letzten Spuren der Verunsicherung ab. In Minute 53 tauchte Emilio Schweighart alleine vor dem gegnerischen Kasten auf und behielt einen kühlen Kopf (53.). Unmittelbar vor Einbruch der Schlussviertelstunde mutierte der 3:1-Torschütze zum Vorlagengeber, servierte Bruder Eric die Kirsche mundgerecht und dieser musste nur noch einlöffeln - 4:1 (73.). "Am Ende wurd's sozusagen noch ein Familienfest", hatte Danner eine Menge Spaß. Unrühmlich ging der Arbeitstag währenddessen für Derlinger zu Ende. Der Oberhofen-Akteur sah binnen vier Minuten erst Gelb, dann Gelb-Rot (80.) - beide Male wegen Foulspiels. "Wir waren zum ersten Mal in dieser Saison halbwegs komplett. Dieser Sieg ist ein echter Befreiungsschlag", jubelte Danner.