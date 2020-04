Trainerwechsel! FC Kaprun präsentiert neuen Übungsleiter

Details Mittwoch, 22. April 2020 16:14

Der FC Kaprun, in der Abbruch-Saison 2019/20 Tabellenvorletzter der 2. Landesliga Süd, vermeldete einen Trainerwechsel. Anstelle von Werner Lederer wird bei den Grün-Weißen im kommenden Spieljahr Stefan Moser an der Seitenoutlinie zu sehen sein. Zuvor war Moser beim 1. Klasse Süd-Verein Taxenbach tätig.

Sportliche Nachrichten sind in der aktuellen Zeit eher dünn gesät. ABER: Es gibt sie noch. Wie die Kapruner am Dienstag bekannt gaben, übernimmt Stefan Moser ab Sommer das Traineramt von Werner Lederer. "Wir möchten uns bei Werner Lederer und Albert Plaickner für den unermüdlichen und vollen Einsatz für den FC Kaprun in den vergangenen Saisonen recht herzlich bedanken und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Trotz vieler Abgänge gelang es ihnen, junge Eigenbauspieler in die Kampfmannschaft zu integrieren und unsere gemeinsamen Ziele zu verfolgen", ist auf der Facebook-Seite der Kapruner zu lesen. Lederers Nachfolger ist weiß Gott kein Unbekannter. Moser trainierte zuvor den SK Taxenbach in der 1. Klasse Süd.

Redakteur: Maximilian Winkler

