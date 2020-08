Mayers "Traumtor" Kirsche auf der Torte: BSK verlängert Grödig-Krise

Details Sonntag, 23. August 2020 11:48

Vor allem vor heimischem Publikum scheint der SK Bischofshofen Gefallen daran gefunden haben, zu gewinnen. Nach dem 2:0-Heimsieg vor einer Woche über Wals-Grünau setzten sich die Schützlinge vom Coach Adonis Spica gestern Nachmittag im Duell mit dem SV Grödig durch. Llambay erzielte kurz vor dem Pausenpfiff das 1:0, Krizak legte zur Stundemarke nach, ehe Mayer mit seinem Sahnetreffer den 3:0-Endstand einzementierte.

Hatte sich angedeutet: Llambay ließ Heimfans jubeln

Beide Mannschaften waren gleich von der ersten Sekunde weg darauf bedacht, in irgendeiner Art und Weise ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Grödig verbuchten in Hälfte eins zwar mehr Spielanteile, die Chancen gab's allerdings eher auf Seiten der Heimischen. "Der Gegner hatte nicht wirklich viele Ideen", resümiert BSK-Trainer Adonis Spica. Nachdem Said Llambay den Führungstreffer schon Minuten zuvor auf dem Schlappen hatte, jedoch vergab, drehte er nach einem Freistoß zum Torjubel ab - 1:0 (43.).

Mayer drehte mit 60-Meter-Hammer Grödig den Wasserhahn zu

Mit der Führung in der Tasche legten es die Pongauer nach dem Seitenwechsel etwas defensiver an. "Grödig hat gespielt, wir sind hinten gut gestanden", lobte Spica die Defensivarbeit seiner Männer. Gelegentlich setzte der BSK im Konter seine Nadelstiche. In der 61. Spielminute konnte einer dieser angesprochenen Gegenangriffe mit dem 2:0 durch Simon Krizak gekrönt werden. 180 Sekunden danach war die Messe wohl endgültig gelesen. Und wie: Nicholas Mayer erkannte, dass Gäste-Goalie Zankl zu weit vor seinem Kasten weilte, hielt aus 60 Metern einfach mal drauf und traf - 3:0 (66.). "Ein absolutes Traumtor", rang Spica nach Worten. Während die Bischofshofener im Vergleich zum Vorjahr nun schon nach vier Runden eine Punktesteigerung von 600% vorweisen können, werden die Wolken über Grödig, das immer noch auf die ersten Saisonpoints wartet, immer dünkler und dünkler.

SK Bischofshofen 3:0 (1:0) SV Grödig

Bischofshofen, SR: Marina Aufschnaiter

Torfolge: 1:0 Said Llambay (43.), 2:0 Simon Krizak (61.), 3:0 Nicholas Mayer (66.)

Die Besten bei Bischofshofen: Said Llambay (LV), Nicholas Mayer (ZM), Pawel Kapsa (TW).

Redakteur: Maximilian Winkler

