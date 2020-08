Im sonst blau-gelben Nonntal blitzte es violett auf: Schaider-Mannen entscheiden "richtig gutes Derby" für sich

Details Sonntag, 23. August 2020 13:29

In der 4. Runde der Regionalliga Salzburg ging das hochbrisante Stadtderby zwischen dem SAK 1914 und dem SV Austria Salzburg über die Bühne. Nach einer turbulenten Schlussphase in der ersten Halbzeit, in der Ex-SAKler Krainz den Trkulja-Führungstreffer blitzartig egalisierte hatte, stellte die Truppe von "Feldherr" Christian Schaider die Weichen in Durchgang zwei endgültig auf Auswärtserfolg. Zehn Gelbe und eine Ampelkarte sprachen für einen wahren Fight.

SAK-Führung hielt nicht lange

Von Abtasten keine Spur legten beide Mannschaften gleich ordentlich los. Der muntere Start in dieses Salzburger Stadtderby gehörte den Blau-Gelben, die auch die erste nennenswerte Einschussgelegenheit verbuchten, einen Schuss knapp am langen Pfosten vorbeisetzten. Mit Fortdauer der ersten Hälfte kamen die Gäste auf, wurden besser und erspielten sich merkbare Vorteile. Bis zu den Highlights mussten sich die 600 Besucher etwas gedulden. Kurz vor dem Pausentee überschlugen sich dann förmlich die Ereignisse. Zum wahrlich günstigsten Zeitpunkt gelang dem SAK die Führung: Nikola Trkulja wurde mit einem Lochpass auf die Reise geschickt und setzte das Kunstleder zum 1:0 ins Netz (44.). "Das musst du einfach in die Pause bringen", sah SAK-Coach Roman Wallner das Unheil auf sich und seine Mannen zukommen. Die Salzburger Austria schlug postwendend zurück: Ex-SAK-Akteur Manuel Krainz gelang noch vor Provcis Pausenpfiff mit einem erfolgreichen Schuss ins lange Eck das 1:1 (45.). "Wichtig, zumal es mit einem Pausen-0:1 schwierig oder besser gesagt schwieriger geworden wäre", schnaufte Austria-Dompteur Christian Schaider tief durch. "Wir waren zu grün hinter den Ohren", saß der Stachel bei Wallner tief.

Wallner-Crew auch zu zehnt mutig, Austria brachte hauchdünnen Vorsprung ins Trockene

Der Ausgleichstreffer kurz vor dem Pausentee gab den Violetten Kraft und vor allem viel Auftrieb. Bei einigen ausgelassenen Sitzern, darunter auch ein Abseitstor von Bann, lag ein weiterer Austria-Treffer schon in der Luft. In Spielminute 58 war's dann tatsächlich soweit: Marco Hödl verwertete eine Bann-Flanke per Kopf zum vielumjubelten 1:2. Bitter für die Nonntaler: Wenige Aktionen später wurde Feiser mit Gelb/Rot verfrüht unter die Dusche geschickt. "Vom Platzverweis haben wir uns nicht unterkriegen lassen, weiterhin versucht, Offensivakzente zu setzen", erzählte Wallner. Die Nonntaler agierten in Unterzahl völlig furchtlos und kamen im Finish sogar noch zu der ein oder anderen guten Ausgleichsmöglichkeit. "Es wurde noch einmal knapp", wusste Schaider, der liebend gerne eine Vorentscheidung gesehen hätte, noch einen Pfostentreffer notierte. Am violetten Derbysieg konnten die zehn übrig gebliebenen SAK-Boys jedoch nichts mehr ändern. "Aufgrund der Chancen hat sich die Austria den Sieg verdient. Alles in Allem war es für die Zuschauer ein lässiges Derby", so Wallner abschließend. Schaider lacht mit seiner Austria von der Spitze - die Weste blütenweiß: "Ein richtig gutes Derby mit viel Zweikämpfen, Tempo und Chancen. Im Endeffekt ein verdienter Sieg, aber ich muss sagen, dass es der SAK auch ganz gut gemacht hat."

SAK 1914 1:2 (1:1) SV Austria Salzburg

Nonntal, SR: Sergej Provci

Torfolge: 1:0 Nikola Trkulja (44.), 1:1 Manuel Krainz (45.), 1:2 Marco Hödl (58.)

Gelb/Rot: Julian Feiser (65.)

Die Besten bei der Salzburger Austria: Marco Hödl (ST), Christoph Bann (RM), Manuel Krainz (ZM).

