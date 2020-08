Gespaltene Runde in der Regionalliga Salzburg: Vorschau und Expertentipp

Details Donnerstag, 27. August 2020 15:07

Weil sich mit Grödig, Anif, St. Johann und Seekirchen gleich ein Quartett ins Abenteuer ÖFB-Cup stürzt, wird es am kommenden Wochenende in der Regionalliga Salzburg nur zwei Partien geben: Schlusslicht Wals-Grünau empfängt formstarke Kuchler, im Duell zweier Mittelständer bekommt es der FC Pinzgau mit Bischofshofen zu tun. Indes dürfen die Salzburger Austria und Stadtrivale SAK 1914 ausnahmsweise die Beine hochlegen. Liga-Redakteur Maximilian Winkler wagt einen Blick in die Glaskugel und tippt die 5. Runde, welche schließlich am 29. bzw. 30. September komplettiert wird.

2019 knallte der FCPS Bischofshofen mit einem 10:1 aus der SaalfeldenArena. Mittlerweile haben sich die Vorzeichen jedoch geändert.

Fotocredit: FC Pinzgau Saalfelden

Salzburg im landesweiten Fußballcup rege vertreten

Neben Titelverteidiger Red Bull Salzburg dürfen auch vier Salzburger Amateurklubs am ÖFB-Cup-Kuchen naschen. Den Anfang machen Pfeifenbergers Grödiger (daheim gegen Amstetten) und Nachbar Anif (auswärts in Kapfenberg) bereits am Freitag, zwei Tage später steigen noch St. Johann und Seekirchen in den traditionellen K.O.-Bewerb ein. Während Seekirchen ein recht attraktives Los zog, in Graz gegen den GAK ran muss, geht für die St. Johanner Kicker ein wahrer Kindheitstraum in Erfüllung, müssen die Pongauer zu keinem Geringeren als Rekordmeister Rapid Wien reisen.

Schlusslicht Wals-Grünau empfängt formstarke Helmlinger-Buben

Im Ligaalltag steigen angeknockte Grünauer mit ausgeschlafenen Kuchlern in den Ring. Wiederholt sich die Geschichte der "Null-Saison", dann müssten die Grün-Weißen nun den ersten Saisonsieg einfahren. Haargenau gleich wie im Vorjahr starteten die Aigner-Schützlinge mit vier Auftaktniederlagen en suite, 2019 folgte in Runde fünf (damals gegen die Salzburger Austria) die Erlösung. Der kommende Gegner macht die Aufgabe für das aktuelle Tabellenschlusslicht allerdings nicht einfacher. Der SVK startete furios in die Spielzeit, holte zehn von zwölf möglichen Points.

Expertentipp: 1:2

WINKLER: "Wals-Grünau brennt darauf, zum ersten Mal in dieser Spielzeit anzuschreiben. Mit Kuchl kommt allerdings ein Team nach Grünau, bei dem momentan alles wie am Schnürchen läuft. Ich denke, die Aigner-Mannen werden zwar knapp dran sein, aber auch im fünften Spiel mit leeren Händen dastehen."

Wie reagiert der FCPS nach dem Seekirchen-Malheur?

Für einen Titelfavoriten sind zwei Niederlagen in vier Begegnungen in der Regel zu viel des Guten. Nachdem die Ziege-Crew bereits in Runde zwei gegen die Austria (0:2) den Kürzeren gezogen hatte, schien auch die Viertrundenhürde Seekirchen (1:2) zu hoch. Mit dem SK Bischofshofen gastiert nun ein Team in der SaalfeldenArena, dessen Formkurve zuletzt kontinuierlich anstieg. Im vergangenen Herbst galt der BSK als Lachnummer der Liga, holte im gesamten Grunddurchgang nur ein laues Pünktchen. Heuer können die Mannen von Dompteur Adonis Spica nach vier Spieltagen schon zwei volle Erfolge herzeigen.

Expertentipp: 2:1

WINKLER: "Mit Saalfeldens Umfaller in Seekirchen hätten wohl die wenigsten gerechnet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass zuhause gegen Bischofshofen eine Art Rehabilitation gelingt. Ein 10:1 wie im Vorjahr wird's vermutlich nicht mehr, aber auch ein knappes Ergebnis würde den Pinzgauern wichtige drei Zähler bringen."

Redakteur: Maximilian Winkler

