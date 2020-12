Regionalliga Salzburg - Herbst: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Dienstag, 22. Dezember 2020 15:44

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Gerhard Brennsteiner (SV Wals-Grünau)

Endergebnis:



1. Gerhard Brennsteiner (SV Wals-Grünau / 3762 Stimmen)

2. Andreas Füreder (SV Wals-Grünau / 2868 Stimmen)

3. Patrick Schober (SV Grödig / 1911 Stimmen)

4. Stefan Scherer (TSV St. Johann / 1269 Stimmen)

5. Bernhard Biribauer (SV Seekirchen / 853 Stimmen)

6. Marko Milic (SV Kuchl / 676 Stimmen)

7. Marco Hödl (Austria Salzburg / 673 Stimmen)

8. Kilian Schröcker (SV Grödig / 552 Stimmen)

9. Ervin Mujadzic (SAK 1914 / 539 Stimmen)

10. Lauritz Koeltringer (SV Seekirchen / 475 Stimmen)