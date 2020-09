Hauthalers Debüt geglückt: Anif hält Grödig weiterhin von der Erfolgsspur ab

Details Donnerstag, 03. September 2020 12:13

Inmitten der Corona-Pandemie mit der interessanten "Derby-Challenge" noch gemeinsame Sache gemacht, standen sich der USK Maximarkt Anif und der SV Grödig gestern Mittwoch am grünen Rasen gegenüber. Das bessere Ende gab's ganz klar für die Hausherren, die einen souveränen 3:1-Erfolg bejubeln durften. Während die Anifer weiterhin am Podest schnuppern, schmücken die Grödiger mit null Points das Tabellenende.

Anif geigte groß auf

"In den ersten 30 Minuten haben wir es richtig gut gemacht", war Neo-Coach Georg Hauthaler mit dem Auftritt seiner Elf sehr zufrieden. Die ansehnliche Performance konnten die Gastgeber mit zwei Treffern krönen. In Minute 28 sprang Mario Lürzer ein abgeblockter Resch-Schuss vor die Füße, ehe Milos Savic im Gleichklang mit Eders Pausensignal einen Lürzer-Stangler zum 2:0 über die Linie drückte (45.). "Zur Pause hätten wir sogar noch ein bisschen höher führen können", sagte Hauthaler, der gegen Ende hin stärkerer Grödiger beobachtete: "Sie hatten ein, zwei zwingende Möglichkeiten. In dieser Phase haben wir gegen den Ball nicht konsequent genug gearbeitet."

Grödigs Leistungssteigerung ohne Ertrag

Je länger die Begegnung dauerte, desto griffiger wurde das Spiel des Tabellenschlusslichts. Trotzdem waren es in Minute 55 neuerlich die Anifer, die das Runde ins Eckige jagten: Thomas Höltschl traf unter kräftiger Mithilfe der Innenstange - 3:1 (55.). Die Pfeifenberger-Crew steckte zwar nicht auf, der Ehrentreffer von Eyüp Erdogan (79.) war unterm Strich aber das höchste der Grödiger Gefühle. "Wir haben das Spiel 80 Minuten lang im Griff gehabt, davon 35 Minuten super gespielt", war es für Hauthaler ein Einstand nach Maß.

USK Maximarkt Anif 3:1 (2:0) SV Grödig

Anif, SR: Stefan Eder

Torfolge: 1:0 Mario Lürzer (28.), 2:0 Milos Savic (45.), 3:0 Thomas Höltschl (55.), 3:1 Eyüp Erdogan (79.)

Die Besten bei Anif: Pauschallob (herausragend: Milos Savic (LS), Alexander Briedl (LM)).

