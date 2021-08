Siezenheim fasst gegen Golling „unverdiente“ 0:3-Heimniederlage aus

Details Samstag, 14. August 2021 22:10

In der 2. Runde der Salzburger Liga holte der SC Golling auswärts beim UFC Siezenheim punktetechnisch das Maximum heraus. Und das, obwohl die Kicker von Trainer Christoph Lessacher rund zwei Drittel der gesamten Spieldauer rein gar nichts zu melden hatten.

Bärenstarke Urbanek-Mannen nahmen Golling den Wind aus den Segeln

"Siezenheim war am Drücker, stand kompakt, hat die Räume gut geschlossen und uns nicht ins Spiel kommen lassen", waren Übungsleiter Christoph Lessacher und seine Gollinger über weite Strecken das klar unterlegene Team. Einziges Manko im dominanten Spiel der Hausherren: Der fahrige Umgang mit den Torchancen. "Wenn wir zur Pause 2:0 oder 3:0 führen, hätte sich keiner beschweren dürfen", meinte Siezenheim-Boss Peter Urbanek. Weil die Heimelf zwei, drei Hochkaräter nicht nutzen konnte, blieb es zur Pause beim, aus Sicht der Gollinger schmeichelhaften 0:0.

Vergebene Einschussgelegenheiten brachen Siezenheim das Genick

Zwar fanden die Gäste nach dem Wiederbeginn etwas besser in die Partie, die Top-Chancen gab's nach wie vor für die Urbanek-Truppe, die wie ein Hund hinter dem ersehnten Führungstreffer hinterherhechelte. Und dann kam sie, die mittlerweile abgedroschene Fußballer-Weisheit: Die Tore, die du vorne nicht machst, bekommst du hinten. In der 77. Minute brachte Brückler die Tennengauer voran, ehe der früh eingewechselte Huijberts mit seinem Doppelpack (79., 93.) den Sieg der Lessacher-Boys noch gehörig in die Höhe schraubte - 0:3. "Ein völlig unverdientes Resultat. Wir haben den Titelfavoriten 60, 70 Minuten lang im Griff gehabt, aber leider unsere Chancen nicht gemacht", bilanzierte ein merkbar enttäuschter Urbanek, der sich aber sicher ist: "Unser Weg ist gut, die Entwicklung passt." Abgesehen vom Ergebnis, pickte Urbaneks Pendant Lessacher zumindest eine positive Kleinigkeit heraus: "Die letzten 30 Minuten waren okay."

Die Besten bei Golling: Brückler (ST), Huijberts (OM)

