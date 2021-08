"Pflichtaufgabe erfüllt" - Titelaspirant Eugendorf schlägt Bergheim 4:1

Details Samstag, 21. August 2021 17:51

Obwohl die Trainingswoche für den USC Eugendorf eher semioptimal verlaufen war, konnte der große Titelaspirant der Salzburger Liga heute Nachmittag den FC Bergheim mit einer deutlichen 4:1-Packung nach Hause schicken. Dabei brachten sich die Gäste durch fatale individuelle Fehler quasi selbst ins Hintertreffen. Erfreulich für Grün-Weiß: Torjäger Christof Kopleder kann's noch, erzielte Saisontor eins und zwei.

Fotocredit: FMT-Pictures/T.A.

Eugendorfer freuten sich über Bergheimer Gastgeschenke

Die Vorbereitung aufs heutige Heimmatch gegen Bergheim verlief für die Grün-Weißen aus Eugendorf alles andere als gut. Marco Wuppinger, der Sportliche Leiter, erklärt: "Einige mussten wegen einer Sommergrippe, ja die gibt's auch noch, das Training auslassen. Und da wir ohnehin schon viele verletzte Spieler haben, war die Trainingsbeteiligung nicht ganz so super." Am Grün bekam Eugendorf den frühen Führungstreffer quasi auf dem Silbertablett serviert: FCB-Goalie Vorderleitner spielte Költringer den Ball vor die Füße, dieser musste nur noch ins leere Tor einschieben - 1:0 (6.). "Ich mache ihm gar keinen Vorwurf, zumal er zuletzt ja gezeigt hat, dass er ein super Tormann ist", gab's von Bergheim-Coach Robert Gierzinger tröstende Worte obendrauf. Die Eugendorfer hatten mit der Führung im Rücken alles im Griff, zeigten ansatzweise sogar den Fußball, den man sich im Lager der Grün-Weißen vorstellt. "Die Mannschaft hat ihr Spiel aufziehen können und ist echt souverän aufgetreten", hatte Wuppinger gut lachen. Kurz vor der Pause schlug es abermals im Gehäuse der Gastelf ein: Wieder leistete sich die Bergheimer Defensive einen krassen Fehler, den Christof Kopleder eiskalt auszunutzen wusste - 2:0 (35.). "Für ihn sehr wichtig", freute sich Wuppinger mit dem Torschützen mit. "So hat er gemerkt, dass es wieder geht." Übrigens: Das war Kopleders erstes Saisontor.

Heimelf ließ sich Punktemaximum nicht mehr nehmen

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit meldeten sich die Gierzinger-Buben zu Wort. In Minute 51 glückte Leitner aus einem Gestocher heraus der Anschlusstreffer, kurz darauf fand Neubauer sogar die Chance aufs 2:2 vor. Weil die Gäste Lunte rochen und vermehrt ins Risiko gingen, öffneten sich für die Hausherren mehr Räume. Diese nahmen die Deliu-Boys gleich in der 56. Spielminute dankend an: Ein Pass in die Gasse schickte Kopleder auf die Reise, der am heutigen Fußballabend wieder auf den Geschmack gekommen sein dürfte und seinen Doppelpack perfekt machte - 3:1. In der Schlussphase setzten die Flachgauer noch einen drauf: Kneissl marschierte bis zur Grundlinie, legte mit viel Übersicht zurück auf Niedermüller, der mit einem Haken einen Bergheim-Verteidiger ins Nirvana schickte und anschließend gekonnt einnetzte - 4:1 (83.). "Ein Tor wie aus dem Lehrbuch", schwärmte Wuppinger. Für Gierzinger und seine FCBler war es unterm Strich ein gebrauchter Tag: "Wenn du in Eugendorf durch zwei Eigenfehler zur Pause 0:2 zurückliegst, wird's halt schwer." Indes zeigte sich Wuppinger happy: "Am Ende war's dann doch eine klare Angelegenheit. Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Und das Schöne ist, dass die Jungs noch nicht am Zenit sind. Da ist immer noch mehr drin."

Die Besten bei Eugendorf: Kneissl (RV), Moser (OM), Kopleder (ST)

