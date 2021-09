David Nindl mit Goldtor: Bramberg zwingt Hallwang in die Knie

Details Montag, 06. September 2021 11:36

Zum Abschluss der 5. Runde standen sich in der Salzburger Liga die TSU Bramberg und der UFC SV Hallwang gegenüber. In einer äußerst zähen Angelegenheit mit wenigen Lichtblicken behielten die heimischen Oberpinzgauer haarscharf mit 1:0 die Oberhand. Den alles entscheidenden Treffer erzielte David Nindl nach einem kapitalen Abwehrschnitzer.

Fotocredit: TSU Bramberg

Kein fußballerischer Leckerbissen

Die knapp 250 Augenzeugen kamen in der Bramberger Smaragdarena am gestrigen Sonntag nicht wirklich auf ihre Kosten. "Fußballerisch haben beide Mannschaften nicht ihren besten Tag erwischt", sprach Bramberg-Übungsleiter Hannes Schützinger die vielen technischen Fehler an. In einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit mit leichten Vorteilen für die TSU sorgte ein folgenschwerer Fauxpas in der Hallwanger Defensive fürs 1:0: Die Gäste ließen sich im Gefahrenbereich von David Nindl leichtfertig die Kirsche abluchsen, dieser traf mit seinem Fernschuss ins Schwarze (24.).

Fotocredit: TSU Bramberg

Wieder nichts! Hallwang muss weiterhin auf ersten Saisonsieg warten

Chancenarm ging's auch nach dem Pausentee weiter. "Nach unseren Umstellungen wurde es etwas besser", berichtete Schützinger über die Einwechslung von Enzinger, der dem Bramberger Spiel die nötige Routine verlieh sowie einer Spielerrochade im Mittelfeldzentrum. In der weiteren Folge küsste ein Ronacher-Abschluss die Torumrandung, der Schöberl-Crew blieb ein Goal aufgrund einer Abseitsstellung verwehrt. "Die Schlussphase war hektisch. Hallwang hat es final noch mit hohen Bällen probiert. In Summe war der Sieg aber gerechtfertigt", so Schützinger.

Die Besten bei Bramberg: Rammler (IV), Ronacher (RM), Hanser (ZM)

