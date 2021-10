Aus Nachteil wurde Vorteil! Altenmarkt überrumpelt Golling in Halbzeit zwei

Details Samstag, 16. Oktober 2021 11:51

Zwei Wochen nach der allerersten Saisonniederlage (1:3 in Neumarkt) setzte es für den SC Golling im gestrigen Auswärtsspiel beim UFC Altenmarkt die nächste. Und das, obwohl das Momentum zur Halbzeitpause noch auf Seiten der Tennengauer gelegen war, diese mit 2:1 geführt hatten. Ausgerechnet Mario Lürzer avancierte zum Sargnagel. Der ehemalige Gollinger drehte beim letztendlichen 4:2-Triumph Altenmarkts gleich dreimal jubelnd ab, nur um den Treffer von Joker Stefan Stranger sachgerecht vorzubereiten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Golling zur Pause knapp in Front

Golling brauchte nicht lange, um auf dem Kunstgrün in Altenmarkt die Betriebstemperatur zu erreichen. "In der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel klar im Griff", bestätigte Gäste-Trainer Christoph Lessacher. Zwar versetzten die Hausherren tonangebende Gäste kurzzeitig in Schockstarre, nachdem Startelf-Debütant Palzenberger Goalgetter Lürzer die Kirsche mundgerecht serviert und dieser dankend eingelöffelt hatte - 1:0 (22.). Davon ließen sich die Lessacher-Boys jedoch nicht beirren, blieben ihrer Linie treu und schafften es bis zur Pause, den Spielverlauf völlig auf den Kopf zu stellen. Erst besorgte Mitterlechner den Ausgleich (27.), kurz vor Karlics Halbzeitsignal drückte Huremovic zum 1:2 ab (44.). "Man hat schon gesehen, dass Golling in der Tabelle nicht umsonst so weit vorne steht", gestand Altenmarkts spielender "Co" Markus Buchacher. Im Lager der Tennengauer trauerte man indes der ein oder anderen vernebelten Möglichkeit nach. Lessacher: "Wir haben es verabsäumt, uns einen höheren Vorsprung zu erspielen."

Drei Goals, ein Assist - Lürzer tobte sich gegen ehemaligen Arbeitgeber aus

Altenmarkt fand in Halbzeit zwei besser ins Match. "Wir haben Golling erst gar nicht herausspielen lassen. Damit sind sie nicht zurechtgekommen", so Buchacher weiter. Weitere zwei Goals von Lürzer (66., 76.) drehten den Spieß zum zweiten Mal an diesem herbstlichen Freitagabend um. In Minute 80 besiegelte Stranger nur wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung Gollings zweite Saisonpleite, verwertete einen Assist des alles andere in den Schatten stellenden Lürzer zum 4:2 (80.). "Mit seinem ersten Ballkontakt", fügte Buchacher hinzu. Ebenso freudig: "Lürzer kommt immer besser in die Gänge. Dieses Mal hat er wieder gezeigt, was er drauf hat." Bei Lessacher hingegen war die Ernüchterung groß: "Die erste Halbzeit gehört uns, die zweite Altenmarkt. Unterm Strich wäre ein Unentschieden wahrscheinlich gerecht gewesen. Aber wenn du den Sieg nicht unbedingt willst oder erzwingen kannst, hast du es dir auch nicht verdient, dass du etwas mitnimmst."

Die Besten bei Altenmarkt: Lürzer (ST), Palzenberger (RM)

