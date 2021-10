Aus souveränem Auftritt wurde Abwehrschlacht! Hallwang rettet sich gegen Siezenheim zum Sieg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 00:42

Lange sah es im gestrigen Salzburger Liga-Duell danach aus, als würde der UFC SV Hallwang zuhause gegen den UFC Siezenheim fast schon bedenkenlos zum nächsten Sieg marschieren. Weil aber Siezenheims Moritz Waldmann binnen weniger Augenblicke die Hallwanger Führung von 3:0 auf 3:2 schrumpfen ließ, wurde es für die Männer rund um Übungsleiter Alexander Drachschwandtner in den finalen Minuten doch noch zum Schwitzen.

Fotocredit: Adi Aschauer (ARCHIVBILD)

Hallwang total überzeugend

"Die ersten 70 Minuten waren richtig, richtig stark - ein sehr souveräner Auftritt. Wir haben nichts zugelassen und nach vorne viele Aktionen gehabt", resümierte Hallwang-Trainer Alexander Drachschwandtner. In Minute 14 erzielte Wagner das 1:0, exakt 30 Minuten später, also kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit erhöhte Kollege Oberauer auf 2:0 (44.). Dazwischen gab's etliche von Drachschwandtner angesprochenen Hallwanger Offensivmomente, wobei die Gastgeber an Details scheiterten. "Oft hat der letzte Pass nicht gepasst", so der Heim-Trainer.

Doppelter Waldmann ließ Siezenheim hoffen

Beste Unterhaltung gab's für die heimischen Anhänger auch in Durchgang zwei. Kurz vor einer gespielten Stunde finalisierte Ploner einen wunderbaren Spielzug zum Hallwanger 3:0 (58.). Ein Doppeltausch in Minute 72 sollte der Heimelf frische Kräfte verleihen, doch es kam anders - wie auch Drachschwandtner bestätigte: "Danach haben wir den Faden verloren. Die Zuteilung hat überhaupt nicht mehr gepasst." Das wussten die über weite Strecken unterlegenen Siezenheimer eiskalt auszunutzen: Waldmann (78., 80.) würzte die Partie via Blitz-Doppelpack mit einer ordentlichen Portion Spannung - 3:2. Die Gäste drückten im Grande Finale mächtig aufs Gaspedal und warfen alles nach vorn. Weil Omerovic bei einem der mittlerweile dünn gesäten Entlastungsangriffen der Hallwanger die Vorentscheidung verpasste, aus kurzer Distanz am Pfosten scheiterte, blieb der Ausgang der Begegnung bis zum Ende offen. "Die Schlussphase war eine reine Schlacht, die wir auch angenommen und schlussendlich gewonnen haben", schnaufte Drachschwandtner nach dem Krimi tief durch.

Die Besten bei Hallwang: Corvin Resch, Löw, Leitner

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!