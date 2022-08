Kein Sieger bei ASV gegen Neumarkt

Details Samstag, 13. August 2022 18:36

Das Abendspiel am gestrigen Freitag bescherte dem ASV Salzburg und dem TSV Neumarkt jeweils einen Punkt. Nachdem in der ersten Halbzeit die Städter das Sagen gehabt hatten, gehörte der zweite Durchgang ganz klar der Oberascher-Elf. "Aufgrunddessen ist die Punkteteilung gerecht", fand ASV-Coach Patrick Schöberl.

Fotocredit: FMT-Pictures/TA (ARCHIVBILD)

Nach Islamovic-Verletzung stotterte der ASV-Motor

Vor 100 Zusehern erwischten die Itzlinger ihre Kontrahenten aus dem Flachgau eiskalt am falschen Fuß. Wenige Augenblicke waren auf der ASV-Sportanlage gespielt, als es nach einer hohen Balleroberung schnell ging und Dedovic die Blitzführung besorgte (1.). In dieser Tonart sollte es auch weitergehen. "Wir sind mutig und druckvoll aufgetreten", bilanzierte Schöberl, der in Minute 17 von seinen Schützlingen mit dem 2:0 beschenkt wurde: Von der Entstehunsgeschichte ähnlich wie das 1:0 trug sich nun Resch in die Schützenliste ein. Rund zehn Minuten später war der Arbeitstag von Islamovic (Knöchel) verletzungsbedingt beendet. "Das war der Knackpunkt", stöhnte Schöberl. Im Finale der ersten Spielhälfte riss bei den Städtern der Faden, das anfangs so gut funktionierende Pressing klappte plötzlich überhaupt nicht mehr. Derweil nutzten die Neumarkter die Schwächephase der Gastgeber aus - Veselinovic verkürzte auf 2:1 (29.).

Neumarkt machte in Abschnitt zwei die Musik

Nach dem 15-minütigen Pausentee kam die Gastelf willig aus den Katakomben. "Der Gegner war richtig überlegen", gab Schöberl zu. Somit nicht allzu weit hergeholt, dass die Oberascher-Kerle durch Ndure zum wohlverdienten Ausgleich kamen (52.). Im weiteren Verlauf trauerten die Itzlinger einer Zeyringer-Chance nach, die im Gegenzug in einen Veselinovic-Sturmlauf mündete, den Heim-Handschuh Gottsmann mit einer flinken Fußabwehr gerade noch durchkreuzen konnte. Am Ende blieb's beim Remis und der daraus resultierenden Punkteteilung, die für Schöberl absolut in Ordnung ging: "In der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten Neumarkt."