Zweikampf statt Dreikampf: Salzburger-Liga-Titel wird über Thalgau oder Bürmoos führen

Das Meisterstück in der Salzburger Liga werden sich der UFV Thalgau und der SV Bürmoos ausmachen. Das Top-Duo blieb in Runde 24 siegreich: Der Leader schlug Hallwang, die Buhacek-Jungs den ASV. Derweil verabschiedete sich der SV Straßwalchen aus dem Titelrennen. Die Grün-Weißen unterlagen völlig überraschend in Neumarkt.

Titelkampf wird zum Paarlauf

Was im Vorfeld noch ein Dreikampf war, ist jetzt zu einem Zweikampf mutiert. Weil der Tabellendritte Straßwalchen beim stark abstiegsbedrohten TSV Neumarkt mit 1:2 den Kürzeren zog, sind jegliche Titelträume zerplatzt. Die Krone wird sich somit entweder Thalgau oder Bürmoos aufsetzen. Beide konnten am Freitagabend ihre Spiele gewinnen. Der Spitzenreiter bremste Hallwang klar aus, siegte 4:0, die Buhacek-Männer setzten sich mit etwas Bauchweh und einer Initialzündung in Durchgang zwei gegen den ASV mit 4:2 durch.

Spitzenreiter Thalgau und Verfolger Bürmoos trennt im Zwischenklassement lediglich ein Punkt. Der Direktvergleich geht an den SVB (5:0, 0:3). Am nächsten Wochenende müssen die Thalgauer nach Straßwalchen, Bürmoos empfängt zuhause Siezenheim. Am letzten Spieltag bekommt es Thalgau mit Puch zu tun, Bürmoos auswärts mit Altenmarkt. Ebenfalls fix: Aus der Salzburger Liga wird es keinen Aufsteiger in die Regionalliga West geben, weil sowohl Thalgau als auch Bürmoos darauf verzichtet haben.

