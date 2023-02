Coach von Uderns: „In der Rückrunde sind wir die Gejagten!“

Details Sonntag, 26. Februar 2023 01:30

Der Tabellenführer der 1. Klasse Ost SVG Uderns eröffnet die Rückrunde am 25.3.2023 mit dem Auswärtsspiel in Mayrhofen, jene Mannschaft, die Uderns in Herbst 2022 die einzige Niederlage zufügen konnte. Uderns ist aus der Sicht von Trainer Daniel Schwemmberger der Gejagte, allerdings ist von den Jägern nur mehr Tux in Schussdistanz. Sechs Punkte Rückstand hat Tux auf Uderns, der Nummer drei Ellmau fehlen bereits zwölf Zähler.

Vorbereitung und Testspiele?

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Unsere Vorbereitung für die Frühjahrssaison ist am 30.1.2023 gestartet. Einmal pro Woche findet eine Laufeinheit statt, um wieder eine Grundlagenausdauer auf zu bauen. Ebenfalls können wir einmal pro Woche den Kunstrasen in Fügen nutzen, wo endlich wieder Training mit dem Ball möglich ist. Zusätzlich nutzen wir die Halle in Fügen für diverse Kraft-Einheiten. Von 16.2.2023 bis 19.02.2023 haben wir unser Trainingslager in Radenci/Slowenien abgehalten.

Testspielprogramm:

24.2.2023 um 19:30 Uhr in Kramsach gegen Münster 1b, am 4.3.2023 um 18 Uhr in Schwaz gegen Vomp, am 10.3.2023 um 20 Uhr in Ried gegen Ried/Kaltenbach und am 17.3.2023 um 20 Uhr in Brixlegg gegen Brixlegg/Rattenberg. Zusätzlich fand ein Testspiel im Trainingslager statt."

Bilanz der Kaderänderungen?

Daniel Schwemmberger: „Es hat in unserer Mannschaft keine Kaderänderungen gegeben.“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Daniel Schwemmberger: „Wir wollen beim ersten Spiel auswärts gegen Mayrhofen 1b gut in die Rückrunde starten. Dies wird eine brutal schwere Aufgabe, zumal uns Mayrhofen 1b als einziges Team im Herbst eine Niederlage in der Meisterschaft zugefügt hatte. Im Frühjahr sind wir die Gejagten und jedes Team wird noch mehr Einsatz zeigen, um uns schlagen zu können. Es wird also alles andere als ein leichtes Unterfangen werden, die Tabellenführung zu verteidigen.“

Titelfavoriten?

Daniel Schwemmberger: „Da wir im Moment ganz oben stehen, sind wir natürlich der größte Favorit. Aber auch jene Teams, die direkt hinter uns stehen, sind nicht zu unterschätzen. Hier schätze ich vor allem Tux und Ellmau, aber auch Achensee hoch ein. Man wird sehen, welches Team am fittesten aus der langen Winterpause zurückkommt.“

Welche sechs Teams schaffen es in der Admiral-Bundesliga in das Meister-Play-Off?

Daniel Schwemmberger: „Red Bull Salzburg, Sturm Graz und der LASK sind schon durch. Dahinter wird es aber spannend. Ich hoffe mal, dass es die WSG Tirol auch packen wird. Dazu werden es noch die beiden Wiener Klubs Rapid und Austria in das Meister-Play-Off schaffen!“

Veranstaltungen des Vereins?

Daniel Schwemmberger: „Am 04.2.2023 haben wir unseren Mannschaftsskitag absolviert. Vielen Dank an den Vorstand unseres Vereins, unsere vielen Gönner sowie meinem Team, das diesen Tag wieder besonders gemacht hat.“

Persönliche Anliegen?

Daniel Schwemmberger: „Wir alle im Verein sind froh, dass es nun endlich wieder losgeht und ein jeder freut sich auf das Trainingslager und die Testspiele. Den Meisterschaftsstart können wir auch kaum mehr erwarten und wir hoffen, dass bis dahin die starke Form des Herbstes wieder da ist!“

