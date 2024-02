Luca Pletzer, SC Going: „Man sollte den VAR abschaffen!“

Details Donnerstag, 22. Februar 2024 13:48

In einem Monat geht es endlich wieder in der 1. Klasse Ost mit der Rückrunde weiter. Der SC Going empfängt Tabellenführer Reith, die beiden Verfolger von Reith Ellmau und Hochfilzen bestreiten am 22.3.24 um 20 Uhr ihr direktes Duell. Ligaportal.at Tirol setzt die Portraitreihe der Mannschaftskapitäne beim SC Going mit Luca Pletzer fort.

Wer hat Dich zum Fußball gebracht?

Luca Pletzer: „Eltern bzw. Freunde.“

Welcher Trainer hat sich besonders positiv beeinflusst?

Luca Pletzer: „Stefan Fuchs, Dominik Lettenbichler, Jorit Seidl, Gruber Stefan!“

Welchen Stellenwert hat der Fußball für Dich?

Luca Pletzer: „Einen sehr großen. Viele meiner Freunde spielen und wir haben durch den Fußball eine super Zeit gemeinsam. Außerdem ist Fußball als Herausforderung und als Ausgleich zur Arbeitswelt optimal für mich. Auch abseits vom Platz hat Fußball einen großen Stellenwert, wir machen Ausflüge zusammen, erleben eine tolle gemeinsame Zeit.“

Bisheriges Karrierehighlight?

Luca Pletzer: „Beim Fußball? Derby Sieg gegen Ellmau im Heimspiel letztes Jahr!“

Bisheriges Karrieretief?

Luca Pletzer: „Derby Niederlage dieses Jahr beim Derby Sieg gegen Ellmau zu Hause!“

Warum spielst du gerade beim im Team von Going?

Luca Pletzer: „Weil viele meiner Freunde dort sind und weil wir eine super Stimmung in der Mannschaft haben und alle ziehen.“

Was macht den Verein für Dich besonders sympathisch?

Luca Pletzer: „Viele Spieler vom eigenen Ort – Goinger Spirit.“

Ausblick auf das Frühjahr 2024?

Luca Pletzer: „Wir denken von Spiel zu Spiel und wollen jedes Spiel gewinnen. Mit einem Auge schauen wir auch schon auf die nächste Saison.“

Welche Ziele hast Du dir und die Mannschaft gesetzt?

Luca Pletzer: „Ziel wäre es auf jeden Fall in nächster Zeit – so es die Personallage zulässt – in die Bezirksliga aufzusteigen oder in der 1. Klasse vorne mitzuspielen. Meine Ziele: Toranzahl und Leistung von der Hinrunde bestätigen bzw. übertreffen.“

Wie hat sich die Qualität der Liga in den letzten Jahren entwickelt?

Luca Pletzer: „Ich finde, die Qualität ist schon ein wenig besser geworden. Mehr Mannschaften probieren zu spielen. Natürlich gibt es immer noch Mannschaften, die vorrangig lange Bälle spielen, aber generell ist der Fußball ein wenig besser geworden.“

Dein Titelfavorit 2023/24?

Luca Pletzer: „SC Going?“

Foto: SC Going

Dein Lieblingsteam ausgenommen aktuelle Mannschaft?

Luca Pletzer: „Aktuell Leverkusen aufgrund der sehenswerten Spielweise. Sonst auch Barcelona oder Liverpool.“

Deine Meinung zum VAR?

Luca Pletzer: „Abschaffen! Es gibt dadurch nicht weniger Fehlentscheidungen und der Jubel bei jedem Tor ist gedämpft, weil man nicht weiß, ob gecheckt wird.“

Entwickelt sich der Fußball allgemein in eine positive Richtung?

Luca Pletzer: „In den Hobbyvereinen finde ich nicht, da sogar in der 1. Klasse bei vielen Vereinen Spieler bezahlt werden. Auch sind die Ligen meiner Meinung nach zu groß und es gibt zu viele Spiele und zu weite Strecken. Im Profibereich wird es meiner Meinung nach auch zu viel. Zu viele Wettbewerbe, zu viel Geld, zu viel Korruption, zu wenig Sport. Fußball sollte über Free-TV frei zugänglich für jeden sein!“

Wie könnte man mehr Kinder und Jugendliche für den Fußball begeistern?

Luca Pletzer: „Indem sie schon von klein auf für den Sport begeistert werden. Auch die Eltern sind hier natürlich ein wesentlicher Bestandteil – wir haben früher auch nicht immer Bock auf Training gehabt und trotzdem haben uns die Eltern zum Platz gefahren. Außerdem müssen die richtigen Werte vermittelt werden, Zusammenhalt, Teamgeist etc. Auch durch Veranstaltungen z. B. Schnuppertrainings etc. Natürlich wird es für Vereine immer schwieriger, intern auch genügend Manpower zur Organisation zu finden. Natürlich können auch die neuen Medien behilflich sein.“

Was gefällt Dir an der Fußballszene aktuell überhaupt nicht?

Luca Pletzer: „Speziell in unserer Liga sind viel 1b Mannschaften. Ich finde es nicht gut, dass immer wieder Spieler von den Kampfmannschaften in die 1b runter geschoben werden. Speziell wenn die beiden Mannschaften an verschiedenen Tagen spielen. Von unten hoch, kein Problem, aber von oben runter verzerrt den Bewerb stark und es sollte Reglementierungen geben. Wenn ein Spieler in der KM zum Einsatz gekommen ist, darf er zwei Spiele nicht in der 1b spielen oder so.“

Dein großes Vorbild allgemein?

Luca Pletzer: „Hab ich keines!“

Dein Vorbild im Fußball?

Luca Pletzer: „Messi, Kimmich, Müller!“

Deine Lieblingsmusik?

Luca Pletzer: „Rock, Deutschrap!“

Deine Hobbys außer Fußball?

Luca Pletzer: „Musikkapelle, Tennis, Skifahren.“