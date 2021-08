Dreier für Hall II gegen Ebbs II und für Ellmau gegen Uderns!

Details Dienstag, 31. August 2021 18:43

In der sechsten Runde der 1. Klasse Ost hat sich Stans mit einem 5:1 gegen Going wieder an die erste Tabellenposition gesetzt, denn der SK Blitzschutz Pfister Ebbs II hat in Hall 1:2 verloren. Der SC Ellmau holt den dritten Sieg – ein 3:1 gegen Uderns und damit geht es Richtung Tabellenmittelfeld.

Ellmau bezwingt Uderns

Marko Busic, Trainer SC Ellmau: „Bei unserem 3:1 Heimsieg in der 1. Klasse Ost gegen die SVG Uderns, kann ich auf unserer Seite drei Spieler hervorheben: Andreas Bauer mit seinen drei Toren, Ronnie Salvenmoser, der die linke Mittelfeldseite unermüdlich beackerte und zwei Vorlagen beisteuerte und die hervorragende Leistung von unserem Jungspund Markus Aufinger im zentralen Mittelfeld, der extrem viele Zweikämpfe gewonnen hat, immer wieder Torschüsse blockierte, das 1:0 mit einer Kopfballverlängerung aufgelegt hat und das 3:0 mit einer schönen Seitenverlagerung auf den Flügel eingeleitet hat.

Generell verlief das Spiel für uns sehr günstig. Nach einer frühen 2:0 Führung innerhalb von neunzehn Minuten waren die Gäste sehr verunsichert und hatten keine Präzision in ihren Passspiel, das machte uns es nicht schwer zu verteidigen. Die letzten fünfzehn Minuten der ersten Halbzeit verloren wir dann etwas den Faden, weil wir es zu locker nahmen und so auch unsere Ordnung verloren. In dieser Phase hatte Uderns einige Chancen und wir bettelten nahezu um den Anschlusstreffer.

Einer fiel kurz vor der Halbzeit, jedoch wurde dieser zu unseren Gunsten aufgrund einer Abseitsstellung annulliert. Hier möchte ich Schiedsrichter Yüksek Dindar für seine tolle Leistung loben. Er hat sich auch unter anderem in dieser Situation nicht aus der Ruhe bringen lassen und zwar durch den einen oder anderen Kommentar eines besonderen „Fan“ der Gäste.

Die zweite Halbzeit verlief wieder mehr nach unserem Geschmack. Den Aufschwung aus dem Ende der ersten Halbzeit konnte Uderns nicht nutzen - hatte auch damit zu tun, dass wir unsere Ordnung wieder gefunden hatten. Nach dem 3:0 in der 65 Minute war hier wohl auch der letzte Stecker gezogen und wir konnte den ersten Heimsieg der Saison souverän - mit einem kleinen Schönheitsfleck – runter spielen. Dazu möchte ich meine Mannschaft nochmal beglückwünschen, die sich extrem reinhaut und tolle Leistungen abliefert - trotz der aktuell sehr dünnen Personallage.

Erste Saisonniederlage für Ebbs II – in Hall

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Es musste leider so kommen, wie es gekommen ist bzw. hat es sich die letzten Spiele schon angekündigt. Vor dem Spiel hatten wir schon das Problem, dass wir elf Spieler zusammenbringen mussten und das ist uns nur mit Reaktivierung unserer Legenden Marco Leitner und Werner Wildauer gelungen. Wegen Urlaube, Verletzungen und sonstigen Gründen standen uns für das Spiel eine ganze Mannschaft nicht zur Verfügung.

Trotzdem wollten wir das Spiel natürlich unbedingt gewinnen. Der Start war nicht wirklich gut anzusehen, es gab auf beiden Seiten kaum Torszenen bis zu einem Konter von unserer Seite, als Alex Haslacher bis in den gegnerischen 16er durchkam und vom Gegner gelegt wurde – Elfmeter. Diesen hat unser Mittelfeld-Motor Manuel Schwaiger leider verschossen.

Im Gegenzug bekamen wir durch einen Eckball, den der Gegner irgendwie über die Linie „würgte“ das 0:1. Wir steckten nicht auf und versuchten weiter unser bestes zu geben. Mitte der ersten Halbzeit bekamen wir dann einen Freistoß aus zwanzig Metern, den unser Kapitän Fabian Freisinger sehr schön und direkt zum 1:1 verwandelte. Danach überschlugen sich die Ereignisse. Wir bekamen nach einem weiteren Konter, als Alex Haslacher auf und davon war, einen zweiten Elfmeter, weil er wiederum ohne ein Foul nicht zu bremsen war. Diesmal trat unser Kapitän Fabian Freisinger an, der den zweiten Elfmeter leider verschoss. Beide Elfer gehalten durch den gegnerischen Torhüter.

Knapp vor der Halbzeit dann gelb/rot für Manuel Schwaiger, wobei man dazu sagen muss, dass die Schiedsrichterleistung für beide Mannschaften sensationell war an diesem Tag. Leider entschied dieser Dinge, die kein anderer so entschieden hätte, aber jeder hat mal einen schlechten Tag. Der Ausschluss vor der Halbzeit war eine klare Fehlentscheidung und somit war unser Team noch mehr geschwächt. Mit 1:1 ging es in die Pause. Nach der Pause versuchten wir mit aller Kraft das 1:1 zu halten und hatten die eine oder andere Konterchance. Leider gelang dem Gegner dann noch durch einen abgefälschten Weitschuss das 2:1 und somit fuhren wir mit der ersten Saisonniederlage aus Hall nach Hause. Nächste Woche geht es mit einem Heimspiel gegen Kirchbichl weiter.

