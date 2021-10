Reith gewinnt gegen Achensee und verliert Nachtrag in Going

Details Freitag, 22. Oktober 2021 14:37

Mit dem Nachtragsspiel zwischen Going und Reith am 21.10.21 ist nun auch die Hinrunde der 1. Klasse Ost abgeschlossen. Reith konnte im letzten Heimspiel den FC Achensee mit 4:1 besiegen, ist aber in Going im Nachtrag knapp mit 0:1 unterlegen.

Lukas Rohrmoser (FC Reith) über die Partie zwischen Reith und Achensee

Im letzten Heimspiel der Herbstsaison wollte der FC Reith seine Heimbilanz weiter aufbessern und gegen Achensee den nächsten Heimsieg einfahren. Das Spiel begann jedoch erst einmal mit einer Großchance für Achensee, die glänzend vom Reither Tormann auf der Linie geklärt wurde. Es entwickelte sich dann in der Folge ein Spiel mit wenig Torraumszenen und vielen hohen Bällen.

Einziger Höhepunkt aus Sicht der Heimmannschaft war das 1:0 in der 13. Minute durch Christoph Reiter nach einem Freistoß. Christoph musste nur noch einschieben, da der Tormann den Ball abprallen ließ. Glück hatte man bei einem Stangenschuss von Achensee und somit ging es mit einem 1:0 in die Pause.

Da nahm man sich vor ein zweites Tor nachzulegen um Ruhe ins Spiel zu bekommen und auch den Ball mehr laufen zu lassen. In Minute 63 konnte dann Julian Brandner vom 16er Eck zum 2:0 abschließen. Jedoch gelang Achensee gleich darauf in Minute 67 der Anschlusstreffer. Somit war das Spiel wieder offen und man erwartete einen Sturmlauf von Achensee, der jedoch ausblieb. So konnte Muhammed Domurcuk in Minute 77 zum 3:1 - nach einem sehenswerten Lupfer über den Tormann – abschließen. Danach war der Bann gebrochen und man spielte munter drauf weiter und konnte noch in Minute 80 das 4:1, abermals durch Muhammed Domurcuk, durch einen Elfmeter erzielen. Dies war dann auch der Endstand und man ist nun seit über einem Jahr zu Hause ungeschlagen.

Nach dem Spiel wurden noch drei Spieler für ihre zehnjährige Zugehörigkeit bei der Kampfmannschaft geehrt – und zwar Stefan Reiter, Christoph Reiter und Marvin Pendl! Schön euch in den Reihen zu haben, ihr gebt alles für den Verein und habt euch die Ehrung mehr als nur verdient. Auf hoffentlich noch viele weitere Jahre.

Eine Verabschiedung gab es dann auch noch und zwar die beiden Trainer Mutlu & Firat Kuyucuk. Nach 3 1/2 Jahren trennen sich unsere Wege und wir wünschen den beiden nur das allerbeste und viel Glück bei ihrer neuen Aufgabe. Höhepunkt war sicher der Meistertitel letzte Saison in der 2. Klasse Ost. Danke für die geile Zeit und auf ein baldiges Wiedersehen!“

