Neun Treffer zwischen Ebbs II und Achensee – WSG Tirol 1c mit Kantersieg gegen Kolsass/Weer II

Details Mittwoch, 25. Mai 2022 13:01

In der 22. Runde der 1. Klasse Ost hat WSG Tirol 1c mit einem 7:1 Kantersieg gegen den SV Raika Kolsass/Weer II den Aufstieg fixiert. An Leader Stans wird man wohl nicht mehr herankommen – vier Rnnden vor Schluss fehlen sieben Punkte. Unglaublich dramatisch das Duell zwischen dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs II und Achensee – Ebbs gewinnt nach einem 0:3 Rückstand mit 5:4.

Man kann nicht in jedem Spiel fünf Tore schießen

Gerhard Seissl, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbbs II: „Wir nahmen uns vor, dass wir uns spielerisch wieder steigern und weniger hohe Bälle spielen. Das gelang uns auch über die neunzig Minuten gesehen sehr gut!

Wenn ich aber von vorne beginne, muss ich erwähnen, dass wir 0:3 zurück lagen, ohne das wir wussten warum? Der Gegner war weder überragend noch sonst was, aber wir hatten in unserer Defensive wieder mal komplette Aussetzer - leider beschäftigt uns das jetzt schon seit Monaten - und so konnte der Gegner nicht unverdient auf 0:3 stellen. Die Torschützen waren David Deutsch (2) und Mario Fichtinger.

Nach diversen Coaching Aktionen von uns konnten wir aber dann endlich zu unserem Spiel finden und glichen vor der Halbzeit noch auf 3:3 aus. Chancen hatten wir vor der Halbzeit schon wieder für drei Spiele. Alexander Haslacher, Özgür Güngör und eine Eigentor der Gäste brachten uns auf 3:3 heran.

In der Halbzeitpause gaben wir der Mannschaft dann mit, dass sie gleich weiter spielen soll wie die letzten dreißig Minuten in der esten Halbzeit. Das gelang uns dann auch recht gut und wir gingen durch eine weitere tolle Aktion mit 4:3 durch Alexander Haslacher in Führung. Spätestens da, glaubten wir dann, wir gewinnen sowieso. Wir schalteten - ich glaube wegen der Hitze - einen Gang zurück. Durch einen Freistoß aus etwa zwanzig Metern glich der Gegner aber durch Manuel Penz in der 82. Minute wieder aus. Wir waren wieder am Anfang!

Aber auch das konnten wir wieder mit einer Steigerung der Mannschaftsleistung drehen und so stellten wir durch den zweiten Treffer von Özgür Güngör auf 5:4.

Im Großen und Ganzen eine sehr gute Mannschaftsleistung, wir steckten jeden Rückschlag weg und konnten so als Sieger vom Platz gehen. Was uns als Trainer aber schon zu bedenken gibt ist, dass wir seit Monaten fatale Aussetzer in der Hintermannschaft haben und uns Woche für Woche fast um den Lohn bringen durch solche Aktionen! Das müssen die Jungs dringend abstellen, weil man kann nicht in jedem Spiel fünf Tore schießen, damit man gewinnt. Diese Woche geht es mit einer Doppelrunde weiter!“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs II: Julius Lofer (ZM), Özgür Güngör – (LM), Alexander Haslacher (ST)

Kolsass/Weer II gegen Wattens 1c ohne Chance

Rainer Berger, Trainer WSG Tirol 1c: „Die Gäste sind extrem defensiv aufgetreten und wir haben brutal überlegen agiert. Eine ganz klare Sache für meine Elf. Die Tore haben Halil Teker, Tarkan Akbulut (2), Andreas Dummer, Boris Juric (2) und Boris Juric erzielt. Für die Gäste hat Mario Cont getroffen.“