Junge Haller Löwen festigen Mittelfeldplatz gegen Thiersee

Der SV Hall II feiert vor der Pfingstpause einen 2:0 Erfolg gegen den SV Thiersee II in der 1. Klasse Ost und schiebt sich damit auf Platz acht der Tabelle vor. Ganz oben alles klar – Stans ist Meister und steigt gemeinsam mit Vizemeister WSG Tirol 1c in die Bezirksliga auf. Absteiger dürfte es nach Darstellung des Verbandes in den ersten Klassen keinen geben, man kann schon gespannt auf die neuen Ligastrukturen für 2022/2023 sein. Zu hoffen bleibt vor allem, dass man sich für die 2. Klasse Ost etwas einfallen lässt. Eine Meisterschaft mit acht Mannschaften mit Hin- und Rückrunde im Herbst und Frühjahr ist wohl für die ganz große Mehrheit nicht sonderlich attraktiv.

Kein Fußball-Leckerbissen – Hall II holt Dreier gegen Thiersee II

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall II: „Man hat schon sehr deutlich gemerkt, dass die Spieler schwere Beine haben nach den Belastungen jetzt beim Finish der Meisterschaft. Wir haben deswegen auch stark rotiert, die erste Halbzeit ist ziemlich ausgeglichen verlaufen. Wir hatten ein kleines Chancenplus, aber vor den Toren hat sich nicht allzu viel abgespielt. Der erste Treffer fiel in Minute 53 nach einer Ecke, ein Kopfballtreffer von Haci Karaca. Das zweite Tor von uns ein schöner Treffer aus einem Konter in der vorletzten Spielminute – Musa Ziahi verwandelt ins Kreuzeck. Der Wind ging ziemlich stark, das ganze Spiel kein Fußball-Leckerbissen. Sehr positiv aber, dass sehr viele junge Spieler von uns gespielt haben.“

Beste Spieler SV Hall II: Manuel Person (ST), Manuel Drmic