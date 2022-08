Sechs Tabellenplätze nach oben – Uderns übernimmt nach Sieg in Going Tabellenführung!

Details Montag, 22. August 2022 21:13

Der SK St. Johann II musste nach der vierten Runde der 1. Klasse Ost den Platz ganz oben an der Sonne räumen – ein 1:4 gegen Tux zu Hause und nur mehr Tabellenplatz fünf. Die siegreichen Verfolger rücken nach – SVG Uderns macht durch einen 3:1 Erfolg im Spitzenspiel beim SC Going den großen Sprung nach oben und setzt sich an die Tabellenspitze. Auch für Tux, Ellmau und Achensee geht es nach oben. Das Feld aber – nach vier Runden nicht überraschend – eng beisammen. Drei Punkte trennen Platz eins und zehn! Das spricht schon für eine sehr spannende Meisterschaft – selbst wenn erst vier Runden ausgetragen wurden.

Going ist ein sehr starker Gegner!

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Wir gingen höchst motiviert in die Partie, schließlich hatten wir die letzten beiden Spiele gewonnen und beides Mal zu null gespielt. Der Matchplan war es, Going das Spiel machen zu lassen und auf deren Fehler zu lauern, um dann gezielt Nadelstiche zu setzen. Leider machte Going in der ersten Halbzeit relativ wenige Fehler und sie haben vor allem im Mittelfeld Überhand gehabt. Es war uns nicht möglich, richtig Zugriff aufs Spiel zu bekommen. So ging die Heimelf auch bereits früh in Führung und machte in der 3. Spielminute durch einen Weitschuss von Daniel Lang die 1:0-Führung. Going blieb stark und wir standen sichtlich unter Schock. Immer mehr Spielanteile lagen auf Goinger Seite und wir waren in vielen Situationen nur die Zuschauer. Frage nicht, wenn Going in dieser Phase das zweite Tor erzielt hätte. Im Laufe der ersten Halbzeit konnten wir uns aber etwas fangen und auch noch einige Chancen kreieren. Nach einem herrlichen Pass von Daniel Ortner auf Markus Rieser stand dieser plötzlich frei vor dem Tor, doch Torhüter Marco Schellhorn konnte parieren. Ein Weitschuss von der Seite durch Daniel Ortner fand ebenfalls nicht sein Ziel. So mussten wir mit dem Rückstand in die Pause gehen.

In der Halbzeitpause ermutigte ich meine Spieler einfachen Fußball zu spielen und endlich damit aufzuhören, mit hohen Bällen zu arbeiten. Den nur mit schnellen flachen Bällen würden wir es schaffen, den Gegner unter Druck zu setzen. Gesagt getan. Schon der erste Angriff in Halbzeit zwei führte zum Ausgleich. Unser Markus Rieser schoss in Minute 46 beinahe durch das Netz und ließ so dem Heimtorhüter keine Chance. Es folgten weiterhin viele gute Aktionen meiner Mannschaft und der Wille, dieses Spiel noch zu gewinnen, war riesengroß. Aber auch bei Going spürte man, dass sie sich mit dem Unentschieden nicht begnügen würden. Bei einer Pressing Situation in der 56. Spielminute verletzte sich leider Aleksandar Savanovic schwer. Unser Stürmer bohrte die Verteidigung des SC Going extrem stark an und tankte sich vor einem Verteidiger zum Ball. Leider rutschte er bei dieser Aktion unglücklich weg und so landete er zwischen den Füßen des Gegners und blieb verletzt liegen. Er signalisierte mir sofort, dass es nicht weitergehen würde. Gute Besserung nochmals auf diesem Weg unserem Sommer-Neuzugang! Für ihn kam Michael Garber ins Spiel. Wir schienen dem Führungstreffer näher. Endlich glückte uns ein sauberer Spielaufbau und auch bei der Balleroberung hatten wir nun die Nase vorne. Daniel Ortner war es, der in der 65. Minute bei einem Freistoß jubeln durfte. Sein Schuss ging an Freund und Feind vorbei. Die Freude im Team war groß und wir wussten, dass wir mit einem weiteren Treffer den Deckel voraussichtlich zu machen könnten. Der engagierte Michael Garber bekam den Ball in der 69. Minute zugespielt, drehte sich auf und schoss zum 1:3 ein. Ein tolles Tor. Nun nahmen wir etwas Tempo heraus, damit wir auch die restlichen zwanzig Minuten noch mithalten konnten. Es kostete uns nämlich sehr viel Kraft, den Rückstand aufzuholen und in eine Führung zu drehen. In Minute 82 brachte ich Marcel Hörhager für Daniel Ortner und gegen Ende des Spiels machte ich noch einen taktischen Wechsel, um ein wenig Zeit zu gewinnen. Für den guten Elias Markt wechselte ich Sandro Rehrl ein. Going schaffte es nicht mehr, sich aufzurappeln und konnte keine nennenswerte Aktion mehr gegen uns fahren, obwohl es in den letzten Minuten noch einige Standardsituationen für sie gab.

Somit endete die Partie mit einem für mich verdienten 3:1-Auswärtssieg und wir konnten uns über die Tabellenführung in der 1. Klasse Ost freuen. Nun gilt es diese zu verteidigen. Am kommenden Freitag, dem 26.8.2022, um 20:00 Uhr, spielen wir zu Hause gegen den FC Reith! Wir würden uns über viele Zuschauer beim Heimspiel freuen.

Meiner Mannschaft möchte ich auf diesem Weg nochmals gratulieren. Mit einer geschlossenen Teamleistung schafften wir es, ein äußerst schweres Spiel noch zu drehen und einen wichtigen Auswärtssieg einzufahren. Herzlichen Glückwunsch dazu! Auch Dominik Lettenbichler und seiner Mannschaft möchte ich gratulieren. Sie waren wirklich ein sehr starker Gegner und haben uns alles abverlangt!“

Beste Spieler SVG Uderns: Markus Rieser (Stürmer), Bernhard Kröll (Innenverteidiger)