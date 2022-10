Tux festigt mit Sieg gegen Kolsass/Weer II Platz zwei – Hochfilzen mit bitterer Niederlage in Reith

Details Dienstag, 04. Oktober 2022 10:46

Der FC Sparkasse Tux bleibt in der 1. Klasse Ost an Leader Uderns dran. Mit einem 4:2 gegen den SV Raika Kolsass/Weer II fehlen nach wie vor nur drei Punkte auf die Nummer eins. Der FC Elektro Achorner Reith lässt Hochfilzen mit 7:1 keine Chance. Die Top-2 Uderns und Tux haben sich doch schon deutlich vom Rest des Feldes abgesetzt. Der Aufsteiger der Runde ist Achensee – Platz drei nach einem 4:1 gegen Going.

Tux lässt sich mit Sieg gegen Kolsass/Weer II nicht abhängen

Julian Tesar, FC Sparkasse Tux: „Nachdem man letzte Woche das Spitzenspiel in Uderns verlor, wollte unsere KM am Samstag im Heimspiel gegen Kolsass/Weer wieder auf die Siegesstraße zurückkehren.Aufgrund einiger Ausfälle und angeschlagener Spieler waren die Voraussetzungen nicht optimal, aber unsere Mannschaft startete gut in die Partie. Die Gäste standen auf unserem kleinen Platz sehr tief, dennoch konnten wir nach rund 7 Minuten durch Tipotsch das 1:0 erzielen. Nur wenige Minuten später konnte Tipotsch nach Pfister Vorarbeit auf 2:0 erhöhen. Kolsass/Weer zeigte sich aber unbeeindruckt und zog ihren Matchplan weiter durch. Wir hatten viel Ballbesitz, der Gegner lauerte jedoch auf Konterchancen. Durch einen Eckball konnten die Gäste auf 2:1 verkürzen. Kurz vor der Pause landete ein abgefälschter Schuss beim Stürmer von Kolsass/Weer, der den Ball nur noch zum 2:2 einschieben musste. In der letzten Aktion der ersten Hälfte hatte Tipotsch die Riesenchance auf seinen dritten Treffer, scheiterte aber an der Querlatte.Es dauerte nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff und Tux ging durch Geisler Josef wieder in Führung. Sein erster Treffer seit einer gefühlten Ewigkeit? In weiterer Folge lies Tux den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren und erhoffte sich, dass die Gäste etwas höher stehen werden, was aber nicht der Fall war. In der 72. Spielminute krönte Pfister Clemens seine super Leistung nach einer wunderschönen Kombination und stellte auf 4:2. Eine kleine Vorentscheidung in diesem Spiel.Kolsass/Weer versuchte die letzten Minuten etwas mehr für das Spiel zu machen, aber mehr als ein gefährlicher Distanzschuss, welchen Schneeberger entschärfte, schaute nicht mehr heraus.Fazit: Wir gewinnen diese Partie hochverdient und haben die richtige Reaktion auf die Niederlage von letzter Woche gezeigt! Gratuliere an die Mannschaft und Danke an alle Zuschauer im Alpenstadion, welche wieder für eine super Kulisse gesorgt haben. Am kommenden Samstag um 19:00 geht es weiter mit dem schwierigen Auswärtsspiel in Ellmau!"

Kantersieg von Reith gegen Hochfilzen

Christoph Kranz, FC Elektro Achorner Reith: „Das Spiel brauchte nicht lange, um Fahrt aufzunehmen. In der 4. Minute konnte die Heimelf durch Pointner in Führung gehen. Beinahe im Gegenzug glich Hochfilzen nach einem Freistoß, den der Tormann nur kurz abwehren konnte, durch den Nachschuss von Waltl aus. Es dauerte aber nur 5 Minuten, bis Reith sich wieder einen Vorteil verschaffen konnte. In der 11. Minute brachte Pletzer die Hausherren wieder in Führung. Mit einem Doppelschlag von Krug in der 22. und 29. Minute fiel die Vorentscheidung. In der 45. Minute konnte Pointner den Vorsprung noch kurz vor der Halbzeit auf 5:1 erhöhen. Das sollte eine beruhigende Führung für die zweiten 45 Minuten sein. Trotzdem kam Reith hoch konzentriert aus der Kabine und sicherte sich in der 46. Minute durch Pletzer die endgültige Entscheidung. Eine nicht ganz nachvollziehbare gelb/rote Karte in der 51. Minute brachte das Spiel komplett aus dem Rhythmus, so, dass das Spiel deutlich abflachte. In der 66. Minute setzte Can durch einen von ihm selbst herausgeholten Elfmeter den Schlusspunkt zum 7:1. Keine außergewöhnliche Leistung meiner Mannschaft, aber effektiv. Wobei Hochfilzen schon auch noch gute Tormöglichkeiten vorfand.“Beste Spieler Reith: Pointner (Sturm), Borik (Mittelfeld)