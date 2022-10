Uderns baut mit Sieg gegen Achensee Tabellenführung aus

Details Montag, 10. Oktober 2022 16:20

Der SC Ellmau hat sich im Schlager der elften Runde der 1. Klasse Ost gegen Tux mit 3:1 durchgesetzt und ist damit bis auf drei Punkte an den Gegner herangerückt. Leader Uderns nützt die Gunst der Stunde – mit einem 3:0 gegen Achensee wird der Vorsprung auf die Nummer zwei Tux auf sechs Punkte erhöht.

Letztes Heimspiel des Tabellenführers

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Es war unser letztes Heimspiel in der heurigen Herbstsaison und alleine schon das Wort Heimspiel hat mein Team höchst motiviert. Hinzu kamen noch die zahlreich erschienenen Fans, welche das Gießenstadion wieder einmal zu einem Hexenkessel machten. Aber es war Vorsicht angebracht, schließlich spielten wir nicht gegen irgendwen, sondern gegen den Drittplatzierten und der FC Achensee trat auch wie ein Top-Team auf. In den Anfangsminuten gehörte ihnen ein Großteil des Mittelfelds und wir schafften es kaum sauberen Bälle nach vorne zu spielen und mussten daher oftmals mit hohen Bällen agieren. Wenn der FC Achensee im Ballbesitz war, konnte er sich mehrmals durch die Mittelzone durchtanken und war etwas Zweikampfstärker und agiler als meine Elf.

Doch weiter wie bis zu unserer Abwehr kam das Team von Trainer Özkan Yayar nicht. Zu gut Stand die Abwehr rund um das Innenverteidiger Duo Bernhard Kröll & Daniel Rieser. Und wenn doch mal ein Ball durchflutschte, dann war Torhüter Jan-Hendrik Fritze zur Stelle, der abermals den verletzten Lukas Kronthaler vertrat. Erst ab Minute 30 wagten wir dann einige Spielzüge und merkten so gleich, dass wir mit schnellen Ballstafetten die Abwehr der Gäste in Gefahr bringen konnten. So war es dann auch in der 31. Spielminute, als Markus Rieser im zweiten Versuch den Ball im Tor versenkte und für uns das so wichtige 1:0 erzielte.

Dem nicht genug schien meine Mannschaft nun Blut geleckt zu haben und wollte die leichte Verunsicherung der Mannen vom Achensee ausnutzen, denn kurze Zeit später, es war die 33. Minute, erzielte unser Kapitän Thomas Klocker, nach herrlicher Vorarbeit von Paul Hell das 2:0. Dies war auch der Pausenstand in einem rassigen Spiel. Aus der Kabine kamen wir ohne Wechsel und wussten, dass dieses Spiel noch lange nicht entschieden war. Zu sehr schmerzten die Erinnerungen an die letztjährige Niederlage am Kunstrasen Buchau. Also versuchten wir wieder unser Spiel zu spielen. Man merkte nun, dass unsere Gäste etwas mehr Spieler nach vorne warfen und durch aus für Gefahr sorgten.

Also entschied ich mich in Minute 63 für den ersten Wechsel und brachte mit Matthias Rupprechter einen Flügelflitzer, um den ein oder anderen Konter über ihn laufen zu lassen. Achensee drängte immer mehr auf unser Tor und wir verteidigten in dieser Phase des Spiels wirklich herausragend und ließen nur äußerst wenige Chancen zu. Einzig aus Standards war Achensee etwas gefährlicher, aber hier konnten wir uns auf unseren Rückhalt im Kasten verlassen. Das Spiel wurde nun ein wenig ruppiger. Es gab das ein oder andere Foul und auch die Diskussionen nahmen zu. Wir wussten schon ein Gegentor könnte den gesamten Spielverlauf drehen und so halfen auch die Offensivkräfte immer mehr in der eigenen Hälfte aus.

Für den sehr quirligen Michael Garber brachte ich dann in der 80. Minute Marcel Hörhager um im Sturm noch mal Akzente zu setzen, doch wir schafften immer weniger Entlastungen. Verständlich, wenn der FC Achensee so nach vorne drängte und uns mit Defensiv-Arbeit versorgte. Einen der wenigen Entlastungsangriffe konnten wir dann zum 3:0 nutzen. Markus Rieser war es der mit seinem 2. Tor die Vorentscheidung brachte. Es gab noch einen taktischen Dreifachwechsel von mir, um Zeit zu gewinnen und schließlich ertönte der Schlusspfiff von Schiedsrichter Muammer Zengin. Wir gewannen das zehnte Spiel in Folge und schafften sogar das vierte Spiel hintereinander zu null. Dies bedeutete die Verteidigung der Tabellenführung und wie sich im Laufe des Wochenendes auch herausstellte den Gewinn der Herbstmeisterschaft, da unser direkter Konkurrent Tux das Spiel in Ellmau verloren hatte.

Herzlichen Glückwunsch meiner Mannschaft zu diesem Erfolgserlebnis. Doch von diesem Titel kann man sich bekanntlich nichts kaufen und so gilt mein Augenmerk schon wieder der nächsten schwierigen Aufgabe. Unser vorletztes Spiel führt uns zur Kampfmannschaft 2 des SV Kolsass/Weer. Das Spiel findet am Freitag, 14.10.2022 um 19:30 Uhr statt. Die SVG Uderns hofft auf viele unterstützende Kräfte bei diesem schweren Auswärtsspiel.

Beste Spieler SVG Uderns: Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld), Markus Rieser (Stürmer), Bernhard Kröll (Innenverteidiger)