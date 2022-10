Tux verliert Schlager in Ellmau – Mayrhofen II und Kirchbichl II trennen sich 1:1

Details Montag, 10. Oktober 2022 20:37

Die Überraschungself der 1. Klasse Ost – der FC Sparkasse Tux – musste sich in der elften Runde der 1. Klasse Ost gegen den SC Fabels Ellmau mit 1:3 geschlagen geben. Damit hatte Leader Uderns die Chance sich sechs Punkte vom schärfsten Verfolger abzusetzen und Uderns hat diese Chance auch ergriffen. Zwischen SVG Bründl Sports Mayrhofen II und dem SV Kirchbichl II gab es ein 1:1 Remis.

Bittere Niederlage!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Beide Teams starteten vorsichtig in die Partie und konzentrierten sich darauf, hinten so wenig wie möglich zuzulassen. Chancen waren in der ersten Halbzeit kaum vorhanden. Die gefährlichsten Aktionen waren Distanzschüsse von Tux, welche wir aber nicht im Tor unterbringen konnten. So ging es logischerweise mit 0:0 in die Kabinen. In der Halbzeit brachte der Coach unseren Toptorjäger Tipotsch und erhoffte sich dadurch mehr Konsequenz im Offensivspiel. Auch die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit gingen ohne wirkliche Torchancen über die Bühne. Ellmau nutzte in Minute 56 die erste Topchance des Spiels und ging somit mit 1:0 in Führung. Tux war im Anschluss daran bemüht, den schnellen Ausgleich zu erzielen. Nach einer Tipotsch Hereingabe hatte Pfister den Ausgleich am Fuß, aber brachte den Ball leider nicht in das gegnerische Gehäuse. Zehn Minuten vor dem Ende erhöhte Ellmau nach einigen strittigen Entscheidungen auf 2:0. Kurz vor dem Abpfiff kam Tux durch einen Freistoßtreffer von Großer noch mal ins Spiel zurück und schmiss alles nach vorne. Ellmau nutzte dann in Minute 94 eine Kontermöglichkeit zum 3:1 Endstand.Fazit: Ein sehr ausgeglichenes Spiel, welches wir auch zu unseren Gunsten entscheiden hätten können. Gratulation an Ellmau zum Sieg.Jetzt heißt es, die Niederlage schnell aus den Köpfen zu bringen, denn am Samstag wartet mit dem Derby gegen Mayrhofen das nächste richtig schwere Spiel, indem wir unbedingt die perfekte „Heimserie“ fortsetzen möchten!"

Kirchbichl II holt in Mayrhofen einen Punkt!

Erich Trinkl, Obmann SVG Bründl Sports Mayrhofen II: „Unsere KM2 musste sich mit einem Remis begnügen: In der 20. Minute ging Kirchbichl durch ein Freistoßtor in Führung. Der Ausgleich zum 1:1 gelang in der 44. Minute durch Fabian Eberharter. Sehr bitteres und ärgerliches Remis für unsere Jungs, da zahlreiche Torchancen herausgespielt wurden, aber nicht sauber und mit dem notwendigen Nachdruck zu Ende gespielt bzw. leichtfertig vergeben wurden.

Kapitän der SVG Mayrhofen KMII – Christoph Oblasser: „Wir spielen phasenweis guten Fußball und belohnen uns selbst nicht. Machen aus vielen Chancen zu wenig Tore und kriegen zu leichtfertig die Tore – die Mannschaft und das Spielsystem ist noch nicht eins und daran muss

noch gearbeitet werden!“

Die Mannschaft um Trainer Michael Eberl trifft in der nächsten Runde im Derby auswärts gegen den FC Tux. Die Überraschungsmannschaft der Hinrunde und auch die Kampfmannschaft II der SVG Mayrhofen bittet um Unterstützung bei dieser schweren Partie!“