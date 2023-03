Christoph Kranz und Daniel Brandauer analysieren Reith gegen Schwoich II

Details Dienstag, 28. März 2023 15:28

Der FC Elektro Achorner Reith konnte die Auftaktpartie der 1. Klasse Ost gegen den Tabellenletzten FC Riederbau Schwoich II mit 3:1 gewinnen. Daniel Brandauer, Coach von Schwoich II, sah aber trotz der Niederlage einen weiteren Schritt nach vorne. Reith fehlen in der Tabelle nach wie vor drei Punkte auf Achensee und vier auf den Tabellendritten Ellmau, da diese auch gegen St. Johann II bzw. Kolsass/Weer II einen Dreier einfahren konnten.

Typische Auftaktpartie in den Frühling!

Christoph Kranz, Trainer FC Elektro Achorner Reith: „Das Spiel war zu Beginn sehr zerfahren. Für die erste Partie im Frühjahr aber nichts Ungewöhnliches. Reith hatte zwar etwas mehr Spielanteile, konnte aber nicht wirklich gefährlich werden. Die Gäste aus Schwoich konnten durch einen Distanzschuss, der an die Latte ging, zum ersten Mal in die Nähe eines Tores kommen. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis der Ball im Tor war. Leider fiel das Tor für Reith aus einer Abseitsstellung. In der 37. Minute stellten die Hausherren durch Ozan Özdemir dann doch auf 1:0. Schwoich konnte in der 43. Minute durch Christoph Unterleibniger ausgleichen. Mit 1:1 ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann wie die erste, viele Fehlpässe, keine gefährlichen Aktionen. Nach gut einer Stunde merkte man immer mehr, dass Reith dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte. Der Druck auf Schwoich wurde immer größer. Die Topchancen konnten aber nicht heraus gespielt werden. So dauerte es bis zur 81. Minute, bis Cetinkaya in den Strafraum dribbelte und nur mit einem Foul zu stoppen war. Robert Dukic verwandelte den darauffolgenden Strafstoß souverän zum 2:1. Schwoich konnte in der zweiten Halbzeit nur wenig gefährliche Situationen vor dem Tor der Reither verbuchen. Die Entscheidung fiel kurz vor Schluss wieder durch einen Strafstoß. Pletzer wurde gefoult und Emircan Cetinkaya verwandelte zum 3:1 Endstand.

Eine typische erste Frühjahrespartie mit wenig Höhepunkten und vielen Fehlpässen. Am Ende aber doch ein verdienter Sieg für Reith. Richtig herausragen konnte keiner meiner Spieler. Eher ein Lob an alle für den Willen zum Sieg am Ende und die Wechselspieler, die sich auch richtig reingehängt haben!“

Ein weiterer Schritt nach vorne – trotz der Niederlage!

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Die ersten dreißig Minuten ausgeglichen ohne große Torchancen auf beiden Seiten. In der 37. Minute das 1:0 nach Freistoßflanke per Abstauber. In der 43. Minute der Ausgleich durch eine Freistoßflanke aus der eigenen Hälfte, den der Reither Goalie unterschätzte. Für mich gab es vor dem 1:0 für Reith eventuell eine Abseitsstellung. Zwei Teams auf Augenhöhe, beide verteidigten bedingungslos!

So ging es dann auch in Hälfte zwei weiter! Kampfbetont, ohne viele "100er". Zwei Elfmeter an der Strafraumgrenze wurden gegeben und verwertet. 3:1 für Reith am Ende. Gratulation an den FC Reith zu den drei Punkten! Lob an meine Truppe, die ersatzgeschwächt antrat! Trotz der Niederlage ein weiterer Schritt nach vorne!“

