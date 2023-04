Nachlese zum wichtigen Erfolg von Tux auswärts gegen Reith!

Details Dienstag, 11. April 2023 22:31

Der FC Sparkasse Tux hat den zweiten Tabellenplatz in der 16. Runde der 1. Klasse Ost massiv untermauert. Mit einem 3:1 Erfolg beim FC Reith konnte der Vorsprung auf die Nummer drei Ellmau auf neun Punkte ausgebaut werden!

Wahnsinnig wichtiger Dreier!

Julian Tesar, sportlicher Leiter Sparkasse FC Tux: „Am Samstag hatten wir das erste Auswärtsspiel in der Frühjahrssaison. Für uns ging es nach Reith/Kitzbühel, die ebenso wie wir mit zwei Siegen in das Frühjahr gestartet sind. Durch die Niederlage am Vortag von Ellmau wussten wir, dass wir mit einem Sieg den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen könnten.

Allerdings kamen wir überhaupt nicht in die Partie und lagen schon nach fünf Minuten durch einen Treffer von Robert Dukic mit 0:1 in Rückstand. Im Anschluss drückte die Heimmannschaft auf das 2:0. Grosser schmeckte einen verunglückten Rückpass der Reither Hintermannschaft ab und schob souverän zum 1:1 ein. Ein Ausgleich aus dem Nichts. Aber auch nach diesem Treffer kamen wir einfach nicht ins Spiel und machten zu viele Eigenfehler. Gott sei Dank konnte der Gegner uns dafür nicht bestrafen. Kurz vor der Halbzeit liefen wir noch in einen Konter aber Fankhauser konnte sich auszeichnen und behielt im 1:1-Duell die Oberhand. Mit einem schmeichelhaften 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause brauchte es dringend eine Leistungssteigerung. Wir kamen etwas besser aus der Kabine und hatten nun mehr Kontrolle über das Spielgeschehen. Nach einem langen Ball war Tipotsch nur mehr per Foul zu stoppen und es gab folgerichtig Elfmeter. Grosser verwerte sicher zu Führung. In weiterer Folge war es ein Spiel auf Messers schneide, aber Tux verteidigte die Angriffe von Reith sicher. Durch Konter konnten wir uns selbst noch einige Chancen erspielen, die leider teilweise grob fahrlässig vergeben wurden. Wenige Minuten vor Schluss machte Grosser den Deckel drauf. Einen verunglückten Abschlag nahm er direkt aus 25 Metern und der Ball fiel hinter dem Tormann in die Maschen. Dies war dann auch die letzte nennenswerte Aktion des Spiels.

Fazit: Wieder ein wahnsinnig wichtiger Dreier gegen einen direkten Konkurrenten. Der Sieg ist zum Ende hingesehen auch nicht unverdient, da man vor allem in Hälfte zwei eine kämpferisch starke Leistung zeigte und am Spielende auch ein Chancenplus verzeichnen konnte.

Danke an unsere Fans, die uns wieder einmal zahlreich und lautstark unterstützten! Am Samstag geht es mit einem Heimspiel gegen St. Johann weiter."

