Mayrhofen II erobert mit Sieg gegen Achensee Platz drei – Kolsass/Weer II gegen Hochfilzen chancenlos

Details Montag, 17. April 2023 01:03

In der 1. Klasse Ost hat Leader Uderns in Runde 17 knapp mit 2:1 gegen Going gewonnen. Die Partie des Verfolgers Tux gegen St. Johann II wurde auf 19. April 2023, Ankick 20 Uhr, wetterbedingt verschoben. Einen positiven Lauf hat Bründl Sports SVG Mayrhofen II erwischt – schon wieder ein Dreier mit einem 3:0 gegen den FC Achensee und Platz drei in der Tabelle! Der FC Hochfilzen lässt es gegen SV Raika Kolsass/Weer II krachen – ein klarer 5:0 Erfolg.

Mayrhofen II holt souverän Dreier gegen Achensee

Kevin Geisler, Co-Trainer Bründl Sports SVG Mayrhofen II: „Mayrhofen übernahm nach anfänglichem Abtasten die Spielkontrolle und konnte in der 21. Minute durch Alexander Anfang nach Vorlage von Simon Obermair mit 1:0 in Führung gehen. In der 37. Minute konnte Kapitän Christoph Oblasser per Kopfball nach einem Eckball von Fabian Binder auf 2:0 erhöhen. Danach ließ man in Person von David Wechselberger (Brandberg) und Alexander Anfang gute Gelegenheiten ungenutzt, um auf 3:0 zu erhöhen. Das 3:0 gelang jedoch in der zweiten Halbzeit und zwar in der 66 Minute durch Fabian Binder nach feiner Vorarbeit des fünfzehnjährigen Max Zsebe. Fazit: ein ungefährdeter Sieg unserer Mannschaft. Der Gegner hatte fast keine Torchance, man dominierte den Gegner bis auf einer zehnminütigen Drangphase gegen Ende der zweiten Halbzeit, welche man jedoch bravourös überstanden hatte!“

Kantersieg von Hochfilzen in Kolsass

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „Diesmal konnte der FC Hochfilzen seine spielerischen Vorteile in Tore umsetzen. Die schnellen Flügelspieler stellten den Gegner immer wieder vor Probleme. Das schnelle 1:0 von Maximilian Luchner in der 2. Minute sorgte zudem für einen sehr positiven Rückenwind für die gesamte Mannschaft. Das 2:0, ein wuchtiger Kopfball von Manuel Miesl, kam ebenfalls durch eine Vorlage von den schnellen Flügeln zustande. Hochfilzen konnte auch in der zweiten Halbzeit mehr Druck erzeugen durch gefällige spielerische Akzente, und die Tore drei und vier von Elias Rothmair waren eine Folge davon. Nachdem das Austauschkontingent erschöpft war, musste Hochfilzen verletzungsbedingt die letzten zehn Minuten mit zehn Mann bestreiten, konnte aber trotzdem durch eine gelungene Soloaktion von Lukas Winkler noch das 5:0 erzielen. Diesmal hat meine Mannschaft so gespielt, wie man es sich aufgrund das spielerischen Potentials auch erwarten kann!“

