Uderns gewinnt in Schwoich und Hochfilzen gegen Thiersee II

Details Sonntag, 07. Mai 2023 23:16

Das Duell um den Titel in der 1. Klasse Ost wurde in der 20. Runde fortgesetzt. Tabellenführer SVG Uderns konnte bei den stärker werdenden Kickern des FC Riederbau Schwoich II mit 3:0 gewinnen. Aber auch Verfolger Tux gewinnt auswärts gegen Achensee mit 3:0. Damit verteidigt Uderns den Vorsprung von vier Zählern auf Tux. Der FC Hochfilzen konnte den Tabellenmittelfeldplatz mit einem hart erkämpften 2:1 Erfolg gegen den SV Thiersee II festigen.

Uderns verteidigt mit Dreier in Schwoich den Vorsprung auf Verfolger Tux

Daniel Brandauer, Trainer FC Riederbau Schwoich II: „Nach dem Totalausfall letzte Woche in Ebbs zeigte die Mannschaft wieder ihr besseres Gesicht zu Hause gegen den Tabellenführer aus Uderns. Nach guter erster Halbzeit stand es 0:1 durch einen Treffer von Aleksandar Savanovic in der 30. Minute. Kurz nach der Halbzeit pfiff der Schiri einen Handelfmeter. Meiner Meinung nach nicht hundertprozentig berechtigt, aber bei der derzeitigen tollen Regel wahrscheinlich vertretbar. Abermals ist Savanovic der Torschütze für die Gäste.

Das Spiel war eigentlich entschieden. Wir kämpften weiter und Uderns schaltete etwas zurück, um beim anschließendem Gaudafestbesuch noch fit zu sein! Wir kassierten noch den dritten Gegentreffer durch Markus Rieser, ließen jedoch nicht die Köpfe hängen! Mit dieser Einstellung und Hingabe sollten wir jede Partie bis zum Ende bestreiten, dann geht es weiter bergauf! Gratulation an Uderns, gute Truppe mit feinen Kickern! Viel Glück in der Bezirksliga nächstes Jahr!“

Knapper Erfolg für Hochfilzen gegen Thiersee II

Anton Luchner, Trainer FC Hochfilzen: „Hochflizen war über das gesamte Spiel die dominierende Mannschaft, konnte das aber nicht in Tore umsetzen, da die Präzision beim letzten Pass oft fehlte. Auch das 1:0 durch Manuel Foidl änderte daran nichts. Als Thiersee durch einen Elfmeter von Josef Gruber in der 62. Minute der Ausgleich gelang, wurde das Spiel noch hektischer. Schließlich konnte Manuel Miesl kurz vor Schluss nach hartem Kampf das Siegestor für Hochfilzen erzielen. Insgesamt zeigte das Match kein hohes spielerisches Niveau, aber dafür war es bis zum Schluss spannend!“

