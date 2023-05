Ellmau mit Kantersieg in Schwoich!

Details Dienstag, 23. Mai 2023 01:12

Der Tabellenletzte FC Riederbau Schwoich II musste in der 22. Runde der 1. Klasse Ost eine empfindliche 0:5 Heimniederlage gegen den Fabels SC Ellmau hinnehmen. An der Tabellenspitze gab es den ultimativen Kracher zwischen Tux und Uderns vor über 500 Zuschauern und Fans! Tux siegt mit 3:1 und macht die Meisterschaft wieder hoch spannend! Tux nur mehr zwei Punkte hinter Uderns – vier Spiele vor Saisonende.

Der Sieg war hochverdient!

Manuel Mayr, Trainer SC Ellmau: „Schwoich begann die ersten Minuten druckvoll, wir konnten uns trotz einiger Ausfälle gut auf den Gegner einstellen und wurden immer stärker! Klare spielerische Vorteile auf dem großen Platz für Ellmau. Das 1:0 in der 13. Minute durch Markus Aufinger nach Vorarbeit von Christian Niederacher. In der 21. Minute das 2:0 durch Belmin Majetic nach Zuspiel von Dominik Haselsberger. Wunderschöner Volleyschuss von Markus Aufinger in der 32. Minute zum 3:0. Ein unhaltbarer direkter Volleyschuss aus zwanzig Metern ins rechte Kreuzeck! Mit 3:0 für Ellmau ging es in die Pause.

In der zweiten Hälfte das 4:0 durch Dominik Haselsberger – ein Abstauber nach Torschuss von Fabian Hussl. In der 71. Minute das 5:0 von Belmin Majetic nach schöner Kombination über das Mittelfeld. Ein gefühlvoller Lupfer über den gegnerischen Torhüter. Schwoich versuchte noch mal Druck zu erzeugen, was Ihnen nicht gelang. Nach dem 4:0 war die Messe gelesen!

Aufgrund eines spielfreien Wochenendes der KM 1 liefen fünf KM1 Spieler von Schwoich in der Startelf auf. Aber das spornte meine Mannschaft nur noch mehr an! Der Sieg war hochverdient und hätte auch noch höher ausfallen können. Pauschallob an die ganze Mannschaft, das war wirklich eine gute Leistung am Sonntagnachmittag vor 200 Zuschauern in Schwoich!“

