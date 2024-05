SK St. Johann 1b feiert souveränen Auswärtssieg beim FC Reith/Kitzbühel

Details Samstag, 25. Mai 2024 17:57

In einem energiegeladenen Spiel der 1. Klasse Ost sicherte sich SK St. Johann 1b einen Auswärtssieg gegen FC Reith/Kitzbühel. In der 26. Runde zeigte der Gast eine dominante Leistung und setzte sich mit 0:3 durch. Die Heimischen mussten die Schlussphase zu neunt (!) beenden.

Führungstor kurz vor Seitenwechsel legt Grundstein

Beide Teams versuchten sofort Druck machten. Es war jedoch SK St. Johann 1b, die die erste Hälfte dominierten. Die Gäste spielten von Beginn an auf Angriff und ihre Bemühungen zahlten sich aus. In der 41. Minute gelang es Stephan Josef Prommegger, das erste Tor für SK St. Johann 1b zu erzielen und seine Mannschaft in Führung zu bringen. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: FC Reith/Kitzbühel unter Druck, Gäste bauen Vorsprung aus

Nach der Pause versuchte FC Reith/Kitzbühel, ins Spiel zurückzufinden, aber als SK St. Johann 1b in der 63. Minute durch Felix Auer das zweite Tor erzielte, schien die Vorentscheidung passiert. Auer, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, zeigte eine beeindruckende Leistung und verdoppelte die Führung für sein Team. Der Druck auf FC Reith/Kitzbühel nahm weiter zu und in der 73. Minute erhielt Abdulkadir Tokat die Gelb-Rote Karte, was die Heimmannschaft dezimierte und ihre Hoffnungen auf ein Comeback stark minderte.

In der 76. Minute dann das dritte Tor für den Gast - erneut durch Felix Auer, der an diesem Tag seinen Doppelpack markierte. In der 81. Minute verschärfte sich die Situation für die Heimmannschaft weiter, als Robert Dukic die Rote Karte erhielt und die Hausherren das Spiel zu neunt beenden mussten. Es blieb beim 0:3.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Vanessa Bergmann erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.