SC Ellmau überrollt FC Achensee mit 8:1

Details Montag, 10. Juni 2024 23:40

Der SC Ellmau setzte sich in der 29. Runde der 1. Klasse Ost (TIR) mit einem überwältigenden 8:1-Sieg gegen den FC Achensee durch. In einer einseitigen Partie zeigten die Gastgeber eine beeindruckende Leistung und dominierten von Beginn an. FC Achensee hatte nur wenige Chancen und konnte lediglich einen Ehrentreffer erzielen. Die Zuschauer sahen eine mitreißende Begegnung, in der vor allem Mladen Dusanic, Dominik Haselsberger und Christian Niederacher herausragten.

Blitzstart für SC Ellmau

Das Spiel begann gleich mit viel Tempo und Offensivdrang von Seiten des SC Ellmau. Schon in der 8. Minute konnte Mladen Dusanic die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Ein früher Treffer, der die Weichen für das Spiel stellte und den Grundstein für die folgende Dominanz legte.

In der 24. Minute hatte SC Ellmau die Chance, die Führung auszubauen, doch der Ball ging knapp am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später erhöhte ein Eigentor von Raphael Zenz das Ergebnis auf 2:0 für die Gastgeber. Der FC Achensee schien überfordert und fand keinen Weg, die Angriffswellen des SC Ellmau zu stoppen. Dominik Haselsberger erzielte in der 34. Minute das 3:0, was den Halbzeitstand markierte.

Torfestival in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem schnellen Tor für den SC Ellmau. Filip Ilic traf in der 48. Minute zum 4:0 und setzte damit den Torreigen fort. Trotz eines aufziehenden Unwetters über dem Sportplatz Ellmau in der 46. Minute, ließen sich die Gastgeber nicht beirren und spielten weiter druckvoll nach vorne.

Zwischen der 57. und 66. Minute erlebten die Zuschauer eine wahre Chancenflut für den SC Ellmau, die schließlich in einem weiteren Treffer durch Roman Berger zum 5:0 mündete. Belmin Majetic erhöhte nur sieben Minuten später auf 6:0 und ließ dem FC Achensee keine Chance, ins Spiel zurückzufinden.

Der FC Achensee konnte in der 75. Minute durch Stefan Salvenmoser zwar einen Ehrentreffer zum 6:1 erzielen, doch dieser änderte nichts am klaren Spielverlauf. Der SC Ellmau hatte jedoch noch nicht genug: In der 85. Minute verwandelte Christian Niederacher ein Traumtor zum 7:1. Kurz vor dem Abpfiff stellte Zivko Damjanovic mit seinem Treffer in der 88. Minute den Endstand von 8:1 her.

Das Spiel endete schließlich mit einem deutlichen 8:1-Erfolg für den SC Ellmau, der damit seine Ambitionen in der Liga eindrucksvoll unterstrich. Der FC Achensee musste eine bittere Niederlage hinnehmen und wird in den kommenden Spielen alles daran setzen müssen, sich zu rehabilitieren.

1. Klasse Ost: Ellmau : Achensee - 8:1 (3:0)

88 Zivko Damjanovic 8:1

85 Christian Niederacher 7:1

75 Stefan Salvenmoser 6:1

66 Belmin Majetic 6:0

59 Roman Berger 5:0

48 Filip Ilic 4:0

34 Dominik Haselsberger 3:0

26 Eigentor durch Raphael Zenz 2:0

8 Mladen Dusanic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.