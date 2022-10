Dämpfer für Lechaschau in Nauders – Oetz/Sautens lässt gegen Zugspitze nichts anbrennen

Details Samstag, 22. Oktober 2022 23:30

Der FC Fliess holt sich in der 1. Klasse West den Herbstmeistertitel mit einem 5:1 Erfolg gegen Nassereith. Aber auch die Verfolger lassen nicht locker. Prutz/Serfaus II siegt gegen die Union 7:0 und die SPG Oetz/Sautens 4:0 gegen die Tiroler Zugspitze. Der FC Lechaschau verliert ein wenig den Kontakt zur Tabellenspitze – eine 3:4-Auswärtsniederlage gegen Oberes Gericht.

Niederlage für Lechaschau in Nauders

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Am schwer für uns zu bespielenden Kunstrasen in Nauders, wo die Heimelf ihre Standards perfekt nutzen konnte, hätte aus meiner Sicht keinen Sieger geben dürfen.

In denn ersten zehn Minuten sind eigentlich nur hohe Bälle hin und her geflogen, war sehr leicht mit Tennis zu verwechseln. Durch einen gut gespielten Konter konnte die Heimelf mit 1:0 in Führung gehen. In der 25. Minute hatten wir eine sehr gute Chance, hätten das 1:1 machen müssen. Im Gegenzug ein Konter, der Ball wurde zur Ecke geklärt. Durch eine einstudierte Ecke konnte die SPG zu dieser Zeit verdient das 2:0 machen. Bis zur 40. Minute passierte nicht viel. Durch einen guten Pass in die Tiefe aus dem Zentrum von Gruber konnte Daniel Strauss auf 2:1 verkürzen.

Die Heimelf kam durch eine – aus meiner Sicht - sehr fragwürdige Situation zum 3:1. Ein Spieler von uns lag verletzt am Boden, die Abwehr von uns war der Meinung, dass die Heimelf den Ball ins Out spielt, was aber nicht passierte. Sie spielten weiter, der Ball wurde über rechts in die Mitte gespielt und der Stürmer war ganz alleine und konnte auf 3:1 erhöhen. In der 55. Minute konnte Sandro Hoeneder durch einen Konter auf 3:2 verkürzen. Dann verabsäumten wir den Ausgleich zu machen. In der 67. Minute - wieder durch einer Ecke - konnte die SPG auf 4:2 erhöhen. Abermals kamen wir auf 4:3 heran - durch Sandro Hoheneder in der 73. Minute. Die letzten zwanzig Minuten gab es noch Chancen auf beiden Seiten, aber mit dem besseren Ende für die Heimelf. Somit Ende nach 97 Minuten – eine 3:4 Niederlage.

An dieser Stelle Gratulation an die SPG! Wir vom FC Lechaschau sind mit der Herbstsaison mehr als zufrieden. Unsere Situation vor der Saison: sieben Stammspieler verloren, die ganze Saison mit U18-Spieler den Kader aufgefüllt und trotzdem sehr gute Leistungen geboten. Jetzt gehen wir in die Winterpause und werden uns natürlich mit neuen Jungs verstärken.

Von meiner Seite Gratulation an unsere Mannschaft für ihre super Einstellung zum Verein und gute Leistungen und vor allem an Trainer Hüsayin Koruk. Respekt was er da geleistet hat!“

Oetz/Sautens mit klarem Dreier gegen Zugspitze

Roland Waldhart, Trainer SPG Oetz/Sautens: „In der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie, Chancen auf beiden Seiten. Die 1:0 Führung brachte in der 15, Minute ein genialer 40 Meterpass von Marco Schöpf auf Noel Melmer, der souverän abschloss.

In Hälfte zwei waren wir von Anfang an besser und effektiver. In der 52. Minute ein genialer Pass von Noel Melmer auf Kuzu Musti – dieser brachte uns die 2:0-Führung. Wir waren immer drückend und präsent - darum auch die 3:0 Führung durch unseren jungen Stürmer Levjak Lukas nach idealer Vorarbeit über Schöpf und Kuzu in der 72. Minute. Schlusspunkt ein Elfmetertor durch Kapitän Julian Kometer in der 82. Minute nach Foul an Kuzu Mustafa.

Unterm Strich ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft! Der Schiedsrichter war richtig gut - so macht es Spaß, Fußballspiele anzusehen. Die gegnerischen Kommentare nach dem Spiel lassen zu wünschen übrig, aber mehr wie drei Punkte zum Abschluss der Herbstrunde gibt es eh nicht!“