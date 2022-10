Nullnummer zwischen SV Innsbruck II und Ried i.O.

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:25

Die Heimbilanz in der Hinrunde der 1. Klasse West schaut für den SV Innsbruck II auch nach dem ersten Remis im letzten Spiel gegen den SV Ried i.O. recht gut aus. Mit dem 0:0 hat Ried allerdings ein wenig Boden an der Tabellenspitze verloren. Ried liegt vor der Winterpause drei Punkte hinter Leader Fliess, der am 26.10.22 noch den Nachtrag bei der Union Innsbruck II bestreitet. Ankick ist um 14 Uhr. Der SV Innsbruck schließt die Hinrunde auf Platz sieben ab.

Frust über zwei aberkannte Treffer des SV Innsbruck

Inan Danisman, Trainer SV Innsbruck II: „War im Gesamten eine sehr ausgeglichene Partie. In der Anfangsphase war Ried überlegen, wir zu langsam beim Umschalten. Aber wir konnten uns schnell fangen und waren über lange Strecken gesehen leicht überlegen. Die Verteidigungen beider Mannschaften standen solide, hin und wieder gab es Patzer beim Aufbauspiel, welche jedoch beide Teams nicht bestrafen konnten. Generell waren beide Teams im letzten Drittel einfach zu ineffizient. Bei vielen Zweikämpfen pfiff der Schiedsrichter sehr kleinlich, was den Spielfluss störte und das Umschaltspiel verhinderte. Aus den Fouls entstanden auch kaum gefährliche Situationen. In der Schlussphase bezwang Remo Fioresi zweimal den Keeper der Gäste, jedoch wurden uns beide Tore leider aberkannt. Das erste in Minute 74 wegen Foulspiel - meiner Meinung nach eine klare Fehlentscheidung - und das zweite in der Nachspielzeit soll angeblich aus einer Abseitsposition entstanden sein. Somit blieb es beim 0:0.

Fazit: Natürlich ärgern wir uns wegen den aberkannten Toren. Bis jetzt konnten wir jedes Heimspiel für uns entscheiden und wollten die Herbstsaison mit einem erneuten Dreier beenden. Mit dem Punkt kann man schon leben, vor allem wenn man bedenkt, dass Ried vor dem Spiel auf Tabellenplatz zwei stand. Das Spiel war schlussendlich zu ausgeglichen. Beide Teams hätten ihre Chancen besser nutzen können.“