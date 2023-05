Tiroler Zugspitze gewinnt Mittelfeldduell gegen Hatting-Pettnau

Details Montag, 22. Mai 2023 16:28

Für den Trainer der FC Tiroler Zugspitze, Peter Maurer, ist der 5:0 Erfolg gegen den ESV Hatting-Pettnau in der 22. Runde der 1. Klasse West zu hoch ausgefallen. Hatting ein starkes Team, Zugspitze hat zur rechten Zeit die Tore gemacht. An der Tabellenspitze hat Fliess den Titel faktisch fixiert, um den zweiten Aufstiegsplatz dürfte es ein Duell zwischen Oetz/Sautens und Prutz/Serfaus II geben.

Zur rechten Zeit die Tore gemacht

Peter Maurer, Trainer FC Tirol Zugspitze: „In den ersten Minuten ein sehr ausgeglichenes Spiel. Zu einem sehr günstigen Zeitpunkt in der 23. Minute ist uns durch Marco Schmid der Führungstreffer gelungen. Das 2:0 in der 41. Minute durch Luca Jozwowski. Die Gäste haben dann versucht, den Anschlusstreffer zu schaffen. Diese Druckphase in der zweiten Hälfte haben wir aber ohne Gegentor überstanden und in der 80. Minute ist uns dann abermals durch Marco Schmid das 3:0 gelungen. Im Finish dann noch der vierte Treffer durch Luca Jozwowski und das 5:0 durch Markus Schutti. Hatting ist eine sehr gute Mannschaft, das Ergebnis von 5:0 für uns gibt das nicht richtig wieder. Wir haben einfach zur rechten Zeit die Tore gemacht!“

Fliess hat den Titel faktisch in der Tasche!

Vier Runden vor Schluss führt der FV Fliess die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf Oetz/Sautens an. Fliess gewinnt beim SV Innsbruck II mit 3:0. Oetz/Sautens festigt die zweite Position im Spitzenspiel mit einem 4:2 gegen den FC Stubai II. Denn die Nummer drei, Prutz/Sautens II, kommt über ein 1:1 beim FC Nassereith nicht hinaus. Der SV Ried i.O. hat beim 5:1 gegen Oberes Gericht keine Probleme. Der zweite Aufstiegsplatz also weiter ein Duell zwischen Oetz/Sautens und Prutz/Serfaus. Ried i.O. fehlen fünf Punkte auf die Aufstiegszone, Stubai zwei, sieben Zähler.

