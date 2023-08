Stubai II nach Sieg gegen Oberland West II auf Platz zwei – Flaurling/Polling verteidigt Tabellenführung!

Details Montag, 21. August 2023 01:17

Vier Mannschaften haben nach der zweiten Runde der 1. Klasse West noch keinen Punkt abgegeben. Leader Flaurling/Polling (5:1 gegen Hall II), Stubai II (3:2 gegen Oberland West II), Lechaschau (2:1 gegen Längenfeld II) und die Tiroler Zugspitze mit einem überraschenden 2:1 gegen den Titelfavoriten Wacker Innsbruck II. Die Generali Union Innsbruck hat erst ein Spiel bestritten – 2:1 im Derby gegen den SV Innsbruck II.

Oberland West II verliert Hitzeschlacht in Fulpmes knapp!

Fritz Erben, Trainer SPG Oberland West II: „Leider hatte ich nicht den kompletten Kader zur Verfügung – einige Spieler wegen Urlaub, Krankheit, Verletzung oder beruflich nicht zur Verfügung. Das soll aber keine Ausrede sein, da wir trotzdem mit zwölf motivierten Spielern ins Stubaital nach Fulpmes gefahren sind.

Es war eine sogenannte Hitzeschlacht! Durch eine Unachtsamkeit in der Abwehr lagen wir gleich mal 0:1 zurück – Matthias Pfurtscheller hat für Stubai in der sechsten Minute getroffen. Dann verloren wir ein bisschen den Faden und so gelang FC Stubai 1b das 2:0 in der 26. Minute durch Daniel Muigg. Durch einen schön gespielten Konter konnten wir das 1:2 in der 30. Minute durch Lukas Stöckl erzielen, ein super Zuspiel von Alex Wieser! Leider bekamen wir gleich im Gegenzug das 3:1 durch Joah Canazei. So ging es in die Pause.

Durch eine offensivere Aufstellung kamen wir in der zweiten Hälfte besser ins Spiel. Wobei ich sagen muss, dass uns unser Tormann mit sensationellen Paraden im Spiel hielt. Leider bekamen wir dann unnötig eine Gelb Rote Karte.

Aber wie es immer so ist, spielt man zu Zehnt besser. Auf einmal lief der Ball. Und Wieser Alex krönte seine gute Leistung mit einem herrlichen Tor von der Strafraumgrenze schön ins obere Eck krönen. Wir versuchten noch mal alles, leider gelang es uns nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Und so gingen wir leider als Verlierer vom Platz. Gratulation an FC Stubai 1b und ihrem Trainer Nikolaus zum Sieg.

Meiner Mannschaft ein großes Lob! Sie haben bis zum Abpfiff alles versucht und alles gegeben. Wir werden die nächsten zwei Wochen gut trainieren, da wir nächstes Wochenende spielfrei haben. Und ich hoffe, dass die Verletzten, Kranken und die Urlauber wieder einsatzfähig sind!“

Durchwachsene erste Hälfte von Flaurling/Polling gegen Hall II

Thomas Perstaller, Trainer FC Flaurling/Polling: „Die erste Partie der neuen Saison haben wir klar gewonnen, gegen Hall sind wir aber nicht gut aus dem Startloch gekommen. Eine ziemlich verfahrene erste Hälfte und dann doch aus dem Nichts in der 43. Minute die 1:0 Führung durch Baran Keklik. Gut gestartet in Hälfte zwei, aber schon wieder ein Rückschlag. Eigentor von Marco Rangger in der 49. Minute, aber vier Minuten später trifft Marco per Freistoß in das richtige Tor und wir führen mit 2:1. Ab diesem Zeitpunkt spielen wir dann sehr souverän. Doppelpack von Benjamin Hellbert und ein weiterer Treffer von Mathias Häfele bringen nach neunzig Minuten einen klaren 5:1 Erfolg!“

