Nassereith gegen Oberland West II mit 1. Klasse VAR-Variante und weiteren „ungewöhnlichen“ Szenen

Details Montag, 18. September 2023 13:58

In der 7. Runde der 1. Klasse West gibt es von der Partie FC Nassereith gegen SPG Oberland West II einige kuriose Vorfälle zu berichten. Oberland West gewinnt mit 2:0, der Schiri oft im Mittelpunkt. An der Tabellenspitze nichts Neues. Leader Flaurling/Polling gewinnt gegen Mils II mit 4:0 und Zugspitze bezwingt Hatting-Pettnau mit 2:0. In der kommenden Runde folgen nun am 24. September 2023 um 17 Uhr die Schlager zwischen Oberland West II und Zugspitze, bereits am 23.9. empfängt Stubai II den Tabellenführer Flaurling/Polling.

Nassereith Goalie in Hochform

Fritz Erben, Trainer SPG Oberland West II: „Die SPG startete voller Elan in diese Sonntagsmatinee. Nach nicht einmal sechzig Sekunden hätten unsere Jungs schon den Führungstreffer erzielen können, der Ball ging aber knapp vorbei. Im Laufe der ersten Hälfte entwickelte sich dann langsam aber doch ein Privatduell zwischen der SPG-Offensive und dem überragenden FCN-Keeper Nico Donner. Gleich drei Mal rettete der Schlussmann überragend gegen Lukas Stöckl und Sandro Westreicher. Ein weiteres Mal scheiterte Lukas Stöckl knapp.

Nach 34 Minuten dann der Schiedsrichter, welcher aus meiner Sicht überhaupt keine Linie erkennen ließ und teilweise komplett desinteressiert am Spielgeschehen wirkte, im Mittelpunkt: Bei einem Angriff des FC Nassereith kam es gleich zu zwei glasklaren Handspielen der Hausherren. Nach dem zweiten Handspiel schoss der Angreifer des FCN die Kugel ins Tor und der Schiri zeigte zum Entsetzen der SPG in Richtung Mittelpunkt. Es folgten wütende Proteste, welche in einer gelben Karte gegen Oliver Parth endeten. Doch das Beste kam noch: SPG-Akteur Cem Korkmaz nahm sich den Unparteiischen zur Seite und erklärte diesem die Handspielregel. Nach kurzem Unterricht in Regelkunde nahm der Unparteiische das Tor zurück. VAR in der 1. Klasse West - nur ohne Video, dafür mit Erklärung des Spielers, also eigentlich PAR (Player Assistant Referee). Diese Aktion machte alle sprachlos, aber es war die korrekte Entscheidung.

Direkt nach Wiederanpfiff erneut der Unparteiische im Zentrum des Geschehens. SPG-Akteur Florian Falkner und FCN-Routinier Simon Krabichler verhakten sich vor der SPG-Trainerkabine und kamen beide zu Fall. Florian Falkner blieb mit Schmerzensschreien liegen, doch den Schiri interessierte es (wie in anderen Aktionen, wenn Spieler am Boden lagen) nicht. Er blieb in der Mitte des Platzes stehen, kümmerte sich nicht um den verletzten Spieler. Nachdem einige Sekunden von Schmerzensschreien geprägt waren, lief ich auf das Feld, um unseren Spieler zu behandeln. Dafür bekam ich dann Gelb vom Unparteiischen, da dieser mir nicht erlaubte, auf das Feld zu laufen. Florian Falkner musste nach dieser Aktion leider verletzt ausgewechselt werden und er wurde durch Julian Larcher ersetzt. Wir wünschen unserem Mittelfeldspieler gute Besserung!

Am Platz übernahm dann wieder die SPG das Kommando und in Minute 60 gelang der hochverdiente Führungstreffer. Mujo Cosic machte den Ball auf der Seite gut fest, legte ihn zurück zu Cem Korkmaz und dieser setzte das Leder aus gut zwanzig Metern und einem schwierigen Winkel mit einem traumhaften Abschluss ins lange Eck. Sehenswerter und hochverdienter Führungstreffer.

Wenig später musste dann Oliver Parth nach einer unnötigen Aktion (Ball weg geschossen) mit Gelb/Rot vom Platz. Die SPG nur mehr zu Zehnt und die Hausherren wollten diese Überzahl natürlich nutzen. Es gelang an diesem Sonntagvormittag aber nicht, gefährliche Aktionen zu kreieren. Die SPG-Defensive rund um den souveränen Keeper Felix Kneringer verteidigte kompakt und unsere Burschen schossen in der Nachspielzeit in Unterzahl sogar noch das 2:0. Der eingewechselte Lukas Wille mit einem super Zuspiel auf Julian Larcher. Dieser setzte sich im 1:1-Duell gegen einen FCN-Verteidiger durch und anschließend überhob er den Keeper aus gut 25 Metern - ein weiteres SPG-Traumtor.

Danach war Schluss und unsere 1B durfte sich über einen hochverdienten Sieg zur Sonntagsmatinee freuen. Weiter geht es am nächsten Sonntag in Ried im Topspiel gegen den FC Tiroler Zugspitze!“

