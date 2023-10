Stubai II baut Tabellenführung nach Sieg gegen Lechaschau aus – Überraschende Niederlage von Flaurling/Polling beim IAC II

Details Montag, 16. Oktober 2023 01:12

In der 11. Runde der 1. Klasse West hat der FC Stubai II im Spitzenspiel gegen den FC Lechaschau die Tabellenführung mit einem 3:1 auswärts ausgebaut. Die Nummer zwei, Flaurling/Polling verliert nämlich überraschend beim Innsbrucker AC II mit 0:3. Neu auf Platz zwei Oberland West II nach einem 2:1 Erfolg beim FC Wacker Innsbruck II.

Sportlicher Leiter von Lechaschau: „Stubai II steht zu recht ganz oben!“

Marco Regensberger, sportlicher Leiter FC Lechaschau: „Sehr stark erste Halbzeit von uns mit super Spielzügen! Leider nur vor dem Tor oft zu spät. Da wäre mehr drinnen gewesen als ein 0:0 zur Pause. Stubai hatte in der 42. Minute noch einen Lattenstreifer nach einer geklärten Ecke durch einen Schuss aus zwanzig Metern.

In Halbzeit zwei Stubai viel besser im Spiel. Durch einen Handelfmeter konnten wir durch Umut Kibar in der 60. Minute das 1:0 erzielen. Der Ausgleich kurze Zeit später durch einen Kopfballtreffer von Daniel Muigg nach Eckball. Das 1:2 fünf Minuten später nach einem Riesenfehler im Spielaufbau. Torschütze für die Gäste war Matthias Pfurtscheller. Wir probierten alles, um denn Ausgleich zu machen, hundert Prozent war aber zu wenig. da Stubais Defensive sehr gut stand. Das 1:3 war ein Schuss von Daniel Muigg aus vierzig Metern auf das leere Tor, da auch unser Goalie in der Nachspielzeit im gegnerischen Strafraum unterwegs war.

Gratulation an unser Team! Sie haben alles rausgehauen am Platz, die junge Truppe braucht da noch etwas Erfahrung, um auch in solchen Spielen zu punkten. Gratulation auch an Stubai! Sie stehen zurecht ganz oben in der Tabelle. Stubai war mit Sicherheit das beste Team, das ich in der laufenden Saison gesehen habe. Gratulation!

Innsbrucker AC II überrascht gegen Flaurling/Polling

Falk Kurt, Trainer Innsbrucker AC II: „Eigentlich haben wir das Spiel neunzig Minuten dominiert. In der ersten Halbzeit viele Torchancen und die Führung in der 21. Minute durch Fabian Rauter. In der 50. Minute trifft dann Fabian noch einmal, aber zu diesem Zeitpunkt hätte es eigentlich schon 5:0 stehen können. Unsere Treffer tolle Kombinationen aus dem Spiel, so auch das 3:0 in der 67. Minute durch Douglas Ansah-Yalley.“

