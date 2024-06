Torfestival in der 1. Klasse West: SV Innsbruck 1b besiegt FC Lechaschau mit 6:2

Details Montag, 10. Juni 2024 23:41

In einem spektakulären Spiel der 1. Klasse West setzte sich der SV Innsbruck 1b gegen den FC Lechaschau deutlich mit 6:2 durch. Das Spiel, das in der 29. Runde stattfand, war von Anfang an geprägt von spannenden Offensivaktionen und zahlreichen Toren. Besonders Anel Masovic und Esam Ismail glänzten mit jeweils zwei Treffern und führten ihre Mannschaft zum verdienten Sieg.

Erste Halbzeit: Abtasten und erster Treffer

Mit dem Anpfiff begann das Duell zwischen dem SV Innsbruck 1b und dem FC Lechaschau. Beide Mannschaften starteten motiviert in die Partie, doch es dauerte bis zur 40. Minute, bis das erste Tor fiel. Esam Ismail nutzte eine Gelegenheit und brachte den SV Innsbruck 1b mit 1:0 in Führung. Dieses Tor markierte gleichzeitig den Halbzeitstand, da der FC Lechaschau trotz einiger Bemühungen nicht zurückschlagen konnte.

Zweite Halbzeit: Tore im Minutentakt

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte der SV Innsbruck 1b nach. In der 48. Minute erzielte Anel Masovic das 2:0 und erhöhte somit den Druck auf den FC Lechaschau. Doch dieser gab sich nicht geschlagen und kam in der 52. Minute durch Enes Alan zum 2:1-Anschlusstreffer. Dies ließ die Hoffnung auf eine spannende Aufholjagd aufkeimen.

Die Antwort des SV Innsbruck 1b ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur 13 Minuten später, in der 65. Minute, war erneut Anel Masovic zur Stelle und traf zum 3:1. Dies schien den Willen des FC Lechaschau gebrochen zu haben, denn nur zwei Minuten später, in der 67. Minute, erzielte Esam Ismail das 4:1 für den SV Innsbruck 1b. Damit war die Vorentscheidung gefallen, doch die Tore sollten noch nicht aufhören.

Der FC Lechaschau zeigte trotz des klaren Rückstands Kampfgeist und kam in der 68. Minute durch Bayar Enkhtuvshin zum 4:2. Doch die Offensive des SV Innsbruck 1b war an diesem Tag einfach zu stark. In der 72. Minute markierte Anel Masovic mit seinem dritten Treffer des Tages das 5:2 und besiegelte damit endgültig das Schicksal des FC Lechaschau.

Den Schlusspunkt setzte Mohanad Hameed Thamer in der 86. Minute mit dem Tor zum 6:2-Endstand. Damit krönte der SV Innsbruck 1b eine hervorragende Leistung und feierte einen verdienten und souveränen Sieg. Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute, und das Spiel endete mit einem deutlichen 6:2 für den SV Innsbruck 1b.

Dieses Spiel wird sicherlich als eines der torreichsten der Saison in Erinnerung bleiben. Die Offensive des SV Innsbruck 1b zeigte eindrucksvoll, zu welchen Leistungen sie fähig ist, und ließ dem FC Lechaschau letztlich keine Chance. Die Zuschauer bekamen ein aufregendes und unterhaltsames Spiel mit vielen Toren geboten.

1. Klasse West: SVI 1b : Lechaschau - 6:2 (1:0)

86 Mohanad Hameed Thamer 6:2

72 Anel Masovic 5:2

68 Bayar Enkhtuvshin 4:2

67 Esam Ismail 4:1

65 Anel Masovic 3:1

52 Enes Alan 2:1

48 Anel Masovic 2:0

40 Esam Ismail 1:0

