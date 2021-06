Coach von Mayrhofen II hat einen Herzenswunsch für die kommende Saison!

Details Dienstag, 22. Juni 2021 01:13

Die drei Meister der 2. Klassen steigen in der Saison 20/21 auf, dazu kommt ein Zweitplatzierter, der in einer Relegation ermittelt wird. SVG Mayrhofen II hat diese Relegation in der 2. Klasse Mitte um sieben Zähler verfehlt, Stans ist als Meister aufgestiegen, Uderns spielt das Finale der Relegation gegen den Sieger aus Schwoich II gegen Flaurling am 25. Juni 2021. Mayrhofen II blickt natürlich schon auf die kommende Saison und Trainer Andreas Binder hat einen großen Herzenswunsch.

Zwölf Teams pro Liga sollten es mindestens sein!

Andreas Binder, Trainer SVG Mayrhofen II: „Die Situation ist natürlich – trotz der positiven Aussicht auf eine ziemlich normale Saison 21/22 – schwierig. Inwieweit die Aufstiegsregelungen nach gespielter Hinrunde fair sind, will ich gar nicht beurteilen. Die Herren, die das entschieden haben, werden sich sicher etwas dabei gedacht haben. Wir können uns aktuell nur über Freundschaftsspiele vorbereiten und Ende Juli soll ja schon die neue Saison starten. Es ist aber noch unklar, wann die 2. Klassen einsteigen werden, da man ja noch nicht beurteilen kann, wie das Starterfeld aussehen wird und wie viele Mannschaften pro Liga teilnehmen werden. Mein großer Wunsch – und ich denke ich spreche da für viele – ist es, dass es mindestens zwölf Mannschaften pro Liga sein sollen. Es soll ja eine echte Meisterschaft durchgeführt werden und nicht wieder eine Blitzmeisterschaft mit zehn Mannschaften. Kaderzugänge wird es bei uns keine geben, junge Nachwuchsspieler werden natürlich in die KMII nachrücken. Am 25. Juni spielen wir um 19 Uhr eine Testpartie auswärts gegen Hippach II und dann wird es wohl bald einen Fahrplan geben, nach dem wir auch unsere Vorbereitung ausrichten werden.“

Testspielübersicht Juni 2021

In knapp einem Monat soll ja schon die neue Saison 21/22 starten, ob die 2. Klassen später einsteigen hängt natürlich von der Anzahl der Teams pro Liga ab. Auf alle Fälle testet Natters II am 25. Juni um 18:30 Uhr zuhause gegen Völs und am 4. Juli ist der IAC II zu Gast. Stubai II spielt am 25. Juni um 19 Uhr am Sportplatz Schönberg gegen Veldidena. Am 27. Juni um 10:30 Uhr empfängt Reichenau II den Innsbrucker AC II und um 18 Uhr spielt die Union II zuhause gegen Innsbruck West II. Am 23. Juni ist in Mils Thaur II um 19:30 Uhr zu Gast und am 25. Juni spielt Stumm II auswärts gegen Fügen II – Ankick ebenfalls 19:30 Uhr.