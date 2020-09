Uderns übernimmt Tabellenführung – Mayrhofen II gewinnt Nachtrag in Stumm [Video]

Details Donnerstag, 03. September 2020 11:17

Am letzten Augustwochenende konnten aufgrund des Starkregens nur ein Spiel der 2. Klasse Mitte ausgetragen werden – SVG Uderns bezwang die SPG Finkenberg/Tux II mit 2:0. Eine Partie wurde bereits nachgetragen. Am 1. September 2020 konnte SVG Mayrhofen II auswärts gegen SVH Stumm II mit 2:1 gewinnen. Die restlichen Partien werden noch im September nachgetragen. Am 9. September treffen Hippach II und der IAC II aufeinander, ebenso Matrei II und Stans. Am 22. September wird Volders II gegen IBW II angepfiffen und einen Tag später Thaur II gegen Stubai II.

Uderns mit kompakter Abwehr gegen Finkenberg/Tux II

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Nach einer ausgezeichneten Trainingswoche waren wir höchst motiviert im nächsten Derby gegen die bis dato ungeschlagene SPG Finkenberg/Tux 1b nach dem Remis in der Vorwoche wieder voll zu punkten. Zu Hause am Sportplatz in Uderns war alles angerichtet und auch kadertechnisch konnte ich beinahe aus dem Vollen schöpfen. Wir versuchten sofort das Spiel auf unsere Seite zu bekommen und unseren Gästen wenig Platz zu lassen. Dies gelang uns zwar nicht immer, dennoch war meistens in der Abwehr Endstation für Gästestürmer Stefan Tipotsch und Co.! Meine an diesem Tag hervorragend agierende Hintermannschaft inklusive unserer Nummer eins Lukas Kronthaler ließ kaum Chancen zu. Auch wenn es oft knapp wurde und in der ein oder anderen Situation nur noch ein Sliding-Tackling half, war die Verteidigung rund um Mathias Eberharter stets zur Stelle. Und vorne sorgte unser gefährliches Sturm-Duo Miklos Percsi und Gerhard Hainz ständig für Unruhe. Trotzdem musste eine Standard-Situation für unsere Führung herhalten. Ein perfekt getretener Freistoß von „Micky“ Percsi sorgte für ein Raunen unter den heimischen Fans. Mit der 1:0 Führung in Minute sechzehn sollte sich eigentlich der Spielverlauf mehr auf unsere Seite drehen, aber dem war nicht so. Denn immer wieder sorgten auch unsere Gäste aus Tux für gefährliche Aktionen. So wurde es schon in der ersten Halbzeit ein tolles Spiel für alle Zuschauer. Gegen Ende der ersten 45 Minuten wurde die Mannschaft von Spielertrainer Andreas Rausch noch etwas stärker und wir waren froh über den Pausenpfiff vom sehr guten Schiedsrichter Hasan Aksoy.

In der Kabine wurden gewisse Dinge angesprochen die in der zweiten Halbzeit besser funktionieren müssen. Meine Ansprache schien gefruchtet zu haben, denn in Minute 54 sorgte Gerhard Hainz unter kräftiger Mithilfe des ansonsten starken Gästetorhüters Alexander Stock für die 2:0 Führung. Dem Tor vorausgegangen war nämlich ein weiter Abschlag unseres Torhüters Lukas Kronthaler, der vom jungen Tuxer Torwart schlichtweg falsch berechnet wurde. Befreit durch die komfortable Führung kamen wir nun wesentlich besser in die Partie und kreierten nun mehrere gute Chancen, wohl auch deswegen, da die SPG Finkenberg/Tux 1b nun noch mehr auf Offensive umstellte und wir so zu einigen Räumen kamen. Ich vollzog in der 57. und 75. Minute zwei Doppelwechsel und brachte somit nochmal vier frische Kräfte aufs Feld. Unsere Gäste agierten vor allem beim letzten Pass in die Tiefe oftmals nicht gut bzw. unsere Abwehr sowie unser Torhüter konnten diese Spielsituation noch bevor sie wirklich gefährlich wurden klären. Lediglich bei zwei bis drei Freistößen an der Strafraumgrenze oder den ein oder anderen Eckball kam nochmal Gefahr für uns auf. Doch an diesem Tag stand unsere Mannschaft zu kompakt um ein Gegentor zuzulassen und so gewannen wir das dritte Heimspiel in dieser Saison. Herzliche Gratulation meiner Mannschaft. Auch der Mannschaft von Finkenberg/Tux 1b möchte ich zur hervorragenden Leistung gratulieren. Für uns geht es am Sonntag, dem 6.9.2020 um 17:00 Uhr weiter mit dem schweren Auswärtsspiel bei Natters 1b!“

Beste Spieler SVG Uderns: Torhüter Lukas Kronthaler, Innenverteidiger Mathias Eberharter.

Mayrhofen II bezwingt Stumm II im Nachtragsspiel

Das Spiel war über weite Strecken ziemlich ausgeglichen. Beide Tormänner, Stöckl bei Mayrhofen und Lechner bei Stumm, hielten das Spiel lange offen. Dann doch der Führungstreffer der Gäste in der 62. Minute. Nach einem Eckball von Jelic köpfte Mayrhofens Franz-Josef Wechselberger die Gäste in Führung. Die Hausherren ließen sich von diesem Treffer aber nicht irritieren und glichen durch David Kröll ein paar Minuten (65.) später aus. Beide Mannschaften wollten jetzt den Sieg, ein offener Schlagabtausch war die Folge, der gute Schiri Manfred Haas hätte jetzt viel zu tun, den beide Teams schenkten sich nichts. Ein weiterer Kopfballtreffer von Wechselberger (89.) sollte einen nicht ganz unverdienten Sieg der Gäste bedeuten. „Ein wichtiger Sieg im Derby gegen einen läuferisch und zweikampfstarken Gegner“, so Mayrhofens Trainer Andi Binder.

Tor Mayrhofen 1b 91

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten