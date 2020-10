Uderns mit Remis gegen Thaur II und Kantersieg gegen den IAC II

Details Donnerstag, 29. Oktober 2020 16:01

Uderns hat in der 2. Klasse Mitte den Kontakt zum Tabellenführer Stans etwas verloren und Trainer Daniel Schwemmberger gratuliert Stans zum Herbstmeistertitel. Nach Verlustpunkten hat Stans bereits sieben Punkte Vorsprung, Udern holt gegen Thaur nur ein 2:2, siegt aber im Nachtrag gegen den IAC klar mit 7:1.

Personalprobleme und Unsicherheiten von Uderns gegen Thaur II

Daniel Schwemmberger, Trainer SVG Uderns: „Voll motiviert trafen wir uns am Samstag, 24.10.2020 zum vorletzten Heimspiel gegen Thaur 1b. Wir waren auf Wiedergutmachung eingestellt, schließlich lag uns das Remis gegen Matrei 1b ziemlich schwer im Magen. Abermals musste die Mannschaft umgebaut werden, da es aus diversen Gründen wieder viele Ausfälle gab. Und das Spiel begann denkbar schlecht für uns. Denn schon in der 1. Minute musste Torhüter Lukas Kronthaler hinter sich greifen. Armin Unterweger nutzte eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr und erzielte die frühe Führung. Und der nächste Schock ließ nicht lange auf sich warten. Abwehrspieler Daniel Nagraisalovic signalisierte nach einer Viertelstunde, dass er sich verletzt hatte. Für ihn brachte ich den erst sechzehnjährigen Michael Garber ins Spiel. Wieder musste ich die Mannschaft umbauen. Unser Kapitän Thomas Klocker spielte fortan in der Innenverteidigung weiter. Diese vielen Ereignisse ließen meine Mannschaft unsicher werden. Die Nervosität und die Angst einen Fehler zu machen stieg. Gleichzeitig agierten wir oftmals sehr ungestüm und hatten auch gegenüber dem Schiedsrichter unsere Nerven nicht im Griff. Außerdem verschossen die Gäste in den ersten dreißig Minuten einen Elfmeter. Ab der 30. Minute kamen wir aber besser ins Spiel und konnten in Form von Miklos Percsi den Ausgleich erzielen. Leider verletzte sich unser Micky bei dieser Aktion und musste wenig später ausgewechselt werden. Für ihn brachte ich Tobias Schiestl ins Spiel. Er übernahm die Position des rechten Flügelspielers und dafür schickte ich Matthias Rupprechter in den Sturm. Leider hatte ich somit auch mein Wechselkontingent für dieses Spiel schon ausgeschöpft. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Etwas sauer aber gleichzeitig auch positiv eingestellt trat ich zur Halbzeitansprache in die Kabine. Meine Jungs wussten genau was sie von mir zu hören bekommen würden. Man merkte sofort, dass sich mein Team meine Worte zu Herzen genommen haben. Wir spielten nach dem Seitenwechsel wesentlich besser als Thaur 1b und konnten uns auch sehr viele Chancen herausspielen. Leider schafften wir es nicht einen Treffer zu erzielen. Als Thaur 1b nach einiger Zeit wieder vor unser Tor kam. konnten sie gleich wieder in Führung gehen. Wir attackierten Elias Wallner nicht richtig und so zirkelte er seinen Schuss ins lange Eck. Doch hier fanden wir prompt die richtige Antwort. Einen schön heraus gespielten Angriff über Gerhard Hainz verwertete Matthias Rupprechter zum 2:2 Ausgleich. Nun wollten wir schnell in Führung gehen. Doch jeden Vorstoß den wir hatten konnte die Mannschaft von Thaur verteidigen. Unsere Unzufriedenheit richtete sich nach wie vor auch an den Schiedsrichter, welcher uns mehrmals mit gelben Karten signalisierte was er von Kritik haltet. Nach einem Foulspiel wurde Gerhard Hainz noch mit gelb/rot des Feldes verwiesen und somit mussten wir die letzten Minuten noch mit einem Mann weniger spielen. Dennoch kamen wir noch zu mehreren Chancen die wir aber allesamt nicht mehr nutzen konnten und somit endete das zweite Spiel hintereinander mit einem Unentschieden. Da Finkenberg/Tux 1b gleichzeitig ebenfalls nur Unentschieden gegen Innsbruck West 1b spielte, bleibt uns vorerst noch der 2. Platz erhalten. Im Nachtragsspiel am Mittwoch, dem 28.10.2020 um 19:30 Uhr gegen IAC 1b konnten wir 7:1 gewinnen. Dem SV Stans möchte ich zum verdienten Herbstmeistertitel gratulieren!“

Beste Spieler Uderns: Matthias Rupprechter (rechter Flügel bzw. Stürmer), Thomas Klocker (zentrales Mittelfeld bzw. Innenverteidiger)