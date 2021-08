Mayrhofen II unterliegt in Lanersbach

Details Mittwoch, 11. August 2021 15:11

Dritte Runde der 2. Klasse Mitte und ein hauchdünner Sieg von Kundl II bei Innsbruck West – aber der dritte Sieg in Folge und Platz eins in der Tabelle. Hippach II das zweite Team mit weißer Weste – aber erst mit zwei Partien, da Hippach II gegen Münster II auf den 24.8.21 verschoben wurde. Gut im Rennen mit zwei Siegen aus drei Partien Volders II und Tux. Volders siegt gegen Thaur klar 7:0 und und Tux gewinnt gegen Mayrhofen II mit 3:1.

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SVG Mayrhofen: „Nach dem Heimsieg gegen FC Stubai 1b (5:3) folgten für unsere KM2 zwei Auswärtsniederlagen in Tux (1:3) u. Stumm 1b (1:2), wobei gerade in Stumm in der ersten Halbzeit ganz hervorragend gespielt wurde. Zwei Derbys hintereinander verloren, der Schmerz ist groß. Die junge Mannschaft um die Trainer Andi Binder und Mike Eberl, zeigt aber phasenweise wirklich gute Leistung, verpasst es aber immer wieder den „Sack“ im richtigen Moment zuzumachen. Die Trainingsbereitschaft ist vorhanden, daher werden sich auf Dauer auch positive Ergebnisse einstellen!“

Tux geht gegen Mayrhofen II bereits in der 5. Minute durch Josef Geisler in Führung, nach einer halben Stunde Pech für die Gäste. Ein Eigentor und 2:0 für Tux. Knapp vor der Pause der Anschlusstreffer zum 1:2 für Mayrhofen durch Michael Eberharter. Enge Partie – den Sack zu mach kurz vor Schluss Stefan Tipotsch mit dem 3:1 für Tux.

