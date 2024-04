SV Nordkette stürzt den Tabellenführer Rum II in unglaublich spannender Partie!

Details Dienstag, 30. April 2024 00:31

Riesenüberraschung in der 15. Runde der 2. Klasse Mitte. Neuling SV Nordkette konnte in einer mitreißenden Partie den Tabellenführer SK Auto Kluckner Rum II mit 5:4 bezwingen. Damit fällt Rum II auf tabellenplatz vier zurück, hat aber noch alle Titelchancen. Auf den neuen Tabellenführer Natters II fehlen zwei Zähler, auf die Völser Young Boys und Absam II ein Punkt.

Neun Treffer in einem echten Thriller!

Franz Mario Prosch, sportlicher Leiter SV Nordkette: „Was für ein spektakuläres Spiel! Wir setzen uns in einem (zu) spannenden Duell gegen den Tabellenführer SK Rum 1B mit 5:4 durch, nachdem wir zur Halbzeit bereits mit 4:1 führten. Und das Beste: Mit diesem Sieg sind wir seit 8 Spielen ungeschlagen, wenn man unsere Vorbereitungsspiele mit einrechnet!

Die erste Halbzeit gehörte ganz klar uns, während die SK Rum 1B in den ersten 25 Minuten kaum in Erscheinung trat. Gleich zu Beginn ging es heiß her: In der 8. Minute brachte uns ein Eckball in Führung, als Finn Nehmke im Strafraum am höchsten stieg und zum wichtigen 1:0 köpfte. Nur zwei Minuten später wurden wir erneut gefährlich, als Jonathan Flür auf 2:0 erhöhte. In der 18. Minute konnte Maximilian von Wenzl einen Rückpass ablaufen, er umzingelte dann den Goalie und schob ganz cool zum 3:0 ein.

Maxi von Wenzl, unser Torminator, war in dieser Phase nicht zu stoppen und beschäftigte die gegnerische Abwehr mit seinen gefährlichen Angriffen. Unser Keeper Marko Vrbat bewies in der 28. Minute sein Können, als er clever den Ball vor einem anstürmenden Rumer abfangen konnte. Doch SK Rum gab nicht auf und kam in der 32. Minute durch einen schnellen Angriff über die linke Seite zum 3:1-Anschlusstreffer. In der 44. Minute klingelte es wieder, Finn Nehmke traf erneut per Kopf nach einem Eckball zum 4:1. Mit einer komfortablen Führung von 4:1 gingen wir in die Halbzeitpause, aber das Spiel war noch lange nicht vorbei!

In der zweiten Halbzeit kam SK Rum 1B deutlich motivierter aus der Kabine. Unsere Defensive stand zwar fest, doch die Rumer kamen entschlossen zurück und spielten körperbetont in den Zweikämpfen, was das Spiel deutlich ausgeglichener gestaltete. In der 56. Minute spielt Jonathan den Ball auf Maxi ab, dessen Schuss leider knapp über das Tor ging. Nur sieben Minuten später legte Maxi auf den frisch eingewechselten Luis Zelger ab, der ebenso knapp über den Kasten schoss. Doch in der 70. Minute brach Jakob von Wenzl durch und erhöhte auf ein spektakuläres 5:1, indem er allein zwei Verteidiger ausspielte und den herausstürmenden Torwart bezwang.

Der Gegner reagierte sofort: Nach einem Doppeltausch unsererseits und einem schnellen Anstoß von Rum verkürzten die Gäste innerhalb weniger Sekunden auf 5:2. Die Partie nahm an Intensität zu, Rum spielte nun mutiger und aggressiver. In der 83. Minute gab es Elfmeter für Rum, nachdem Emiliano Alfonzo einen Gegner im Strafraum zu Fall brachte – verwandelt zum 5:3. Die letzten Minuten waren reiner Nervenkitzel. SK Rum setzte alles auf eine Karte, belagerte unser Tor mit langen Bällen und kam in der 88. Minute sogar auf 5:4 heran. Es wurde um jeden Ball gekämpft, unsere Fans wurden langsam nervös, und selbst der Torwart von Rum schloss sich den letzten Angriffen an.

