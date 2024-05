Souveräner Sieg für Völser Young Boys gegen SPG Axams / Grinzens 1b

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:34

In einer beeindruckenden Vorstellung dominierten die Völser Young Boys das Heimspiel gegen SPG Axams / Grinzens 1b mit einem fulminanten 9:1. Von Anfang an zeigte das Heimteam seine Überlegenheit und ließ den Gästen kaum eine Chance, sich zu behaupten. Die Partie, die in der 18. Runde der 2. Klasse Mitte (TIR) ausgetragen wurde, endete mit einem klaren Sieg für die Gastgeber.

Ein fulminanter Start bringt Heimische auf Siegerstraße

Bereits in der 9. Minute brachen die Völser Young Boys den Bann, als Josef Ties das 1:0 erzielte und die Weichen früh auf Sieg stellten. Die Heimmannschaft, angetrieben von der Unterstützung der heimischen Fans, baute ihren Vorsprung durch Maximilian Langbrök in der 14. Minute weiter aus. Ein weiterer Treffer in der 27. Minute durch Josef Ties verstärkte die Führung der Völser auf 3:0, womit sie bereits zur Halbzeit eine komfortable Führung innehatte.

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit einem Torregen der Völser Young Boys. Innerhalb von nur zwei Minuten erhöhten sie ihre Führung durch Leeroy Laimgruber und Josef Ties auf 5:0, mit Toren in der 53. und 54. Minute. Der unermüdliche Drang nach vorne ließ nicht nach, und in der 63. Minute zappelte der Ball erneut im Netz der Gäste - Rolando Putzer markierte das 6:0. Ein weiterer Treffer folgte in der 73. Minute, was den Spielstand auf 7:0 schraubte - diesmal trug sich Rolando Putzer in die Schützenliste ein. Leeroy Laimgruber traf kurz darauf zum 8:0.

Späte Ehrentreffer und ein weiterer Völser Jubel

Als viele bereits dachten, das Spiel würde ohne Gegentor enden, gelang SPG Axams / Grinzens 1b in der 88. Minute der Ehrentreffer zum 8:1 durch Markus Riedl. Doch die Antwort der Völser ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später erzielten sie ihr neuntes Tor und stellten den alten Abstand wieder her - abermals traf Maximilian Langbrök. Mit diesem Tor in der 89. Minute besiegelten die Völser Young Boys den endgültigen Spielstand von 9:1.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Rafael Wilaszek erstellt.

