Leader Natters II siegt auswärts gegen Innsbruck West II und Völser Young Boys bleiben mit Kantersieg gegen Axams/Grinzens II dran

Details Montag, 27. Mai 2024 23:12

Es bleibt spannend im Kampf um den Titel in der 2. Klasse Mitte. Die Top-4 haben in der 18. Runde Dreier eingefahren. Leader FC Koch Türen Natters II dominiert bei der SPG Innsbruck West II zwar, aber gewinnt „nur“ 2:0. Deutlicher das 9:1 von Verfolger Völser Young Boys bei der SPG Axams/Grinzens II. Absam II bezwingt Nordkette mit 6:2 und Rum II siegt gegen Thaur II mit 3:0. Weiter geht es bereits zu Fronleichnam am 30. Mai 2024. Natters II muss in den letzten vier Runden einen Vorsprung von vier Punkten auf die Völser Young Boys und Absam II verteidigen, Rum II liegt einen weiteren Punkt zurück.

Trainer und Co-Trainer von Natters II analysieren Erfolg gegen Innsbruck West II

Bernhard Raudaschl, Trainer FC Koch Türen Natters II: „ Von Anfang an dominierten wir das Spiel. Wir konnten uns gute Chancen herausspielen und wurden oft aus Standards gefährlich. So resultierte dann auch das verdiente 1:0 aus einem wunderschönen direkten Freistoß von Lucas Prachensky. Ansonsten war es ein Spiel auf das Tor vom IBK West Keeper und außerdem vielen umkämpften Szenen im Mittelfeld. IBK West probierte es nur über lange Bälle, die wir aber souverän verteidigen konnten.

Sofort machten wir wieder Druck in Hälfte zwei und versuchten das zweite Tor zu erzielen. Nach einigen vergebenen Topchancen konnten wir dann nach einer super Kombination im Mittelfeld das 2:0 erzielen. Gabriel Cede spielte dem frisch eingewechselten Emanuel Benedikt den Ball in den Lauf, welcher dann den Tormann ausspielte und zum 2:0 einschob. Danach gab es noch einige Topchancen von unserer Seite, welche wir aber nicht mit hundertprozentiger Konsequenz fertig spielten. So blieb es beim 2:0.

Ein toller Sieg für meine Mannschaft und ein weiterer Schritt in Richtung Ziel. Gratulation an meine Jungs!“

Florian Astegger, Co-Trainer FC Koch Türen Natters II: „Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel auf das Tor der Innsbrucker. Meine Mannschaft konnte zunehmend zwingendere Chancen erspielen. Der Bann wurde durch einen direkt verwandelten Freistoß von Lukas Prachensky gebrochen. Danach folgten unnötig nervöse Minuten meiner Mannschaft, die so Innsbruck wieder zurück ins Spiel holte.

Nach der Halbzeitpause beruhigte sich das Spiel wieder und wir fanden wieder zurück zu unserem gewohnten Spiel. Immer wieder konnte die letzte Kette über die Flügel, aber auch durch die Schnittstellen gut überspielt werden. Leider scheiterten wir immer wieder an der Konsequenz im Abschluss. Im Finish legte Emmanuel Benedikt das 2:0 noch nach. Hätten wir unsere Chancen genutzt, würde ein deutlicher Sieg zu Buche stehen. Nichtsdestotrotz konnten wir einen ungefährdeten Sieg einfahren und haben unsere Hausaufgaben wieder erledigt. Nun steht nächste Woche eine englische Woche mit zwei weiteren schwierigen Partien an!“

Völser Young Boys gewinnen ruhige Partie gegen Axams/Grinzens II fast zweistellig

Johannes Kuba, Trainer Völser Young Boys: „Abgeklärtes Spiel der Völser gegen ersatzgeschwächte Gäste aus Axams. Der 9:1 Erfolg war auch der Höhe nach verdient. Faires Spiel unter ruhiger und sehr guter Spielleitung des Schiedsrichters. Unsere Treffer haben Josef Ties (3), Maximilian Langbroek (2), Leeroy Laimgruber (2) und Rolando Putzer (2) erzielt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.