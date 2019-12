Waidring ganz klar der Zuschauermagnet in der 2. Klasse Ost

Details Dienstag, 17. Dezember 2019 21:49

Drei Teams der 2. Klasse Ost hatten in der Hinrunde im Schnitt einhundert Zuschauer oder mehr. Pillerseetal, Reith 100 bzw. 105, Waidring hat diese Marke mit 174 ganz klar übersprungen. Waidring stellt auch die Top-3 Spiele mit der größten Zuschauerzahl. Am 1.9 sind gegen Pillerseetal 180 Zuschauer bekommen, ebenso am 15.9. gegen Schwoich II. Die größte Zuschauerzahl konnte Ebbs II in Waidring am 13.10. mit 200 anlocken.

Heim Sp. = Anzahl der Heimspiele

Z1 bis Z8 = Zuschauer bei den Heimspielen

Z G = Zuschauerzahl gesamt

Z Schn. = Schnitt Zuschauerzahl pro Spiel

PL MS = Platzierung Meisterschaft Herbst 2019

Heim Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z PL Platz Mannschaft Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 G Schn. MS 1 Waidring 4 180 180 135 200 0 0 0 0 695 174 1 2 Reith 4 120 100 100 100 0 0 0 0 420 105 3 3 Pillerseetal II 5 60 100 90 100 150 0 0 0 500 100 10 4 Söll II 4 50 100 70 150 0 0 0 0 370 93 8 5 Oberndorf 5 115 50 70 100 70 0 0 0 405 81 4 6 Kirchberg II 5 70 50 100 70 100 0 0 0 390 78 9 7 Brixen II 5 80 150 67 50 30 0 0 0 377 75 7 8 Westendorf II 4 100 55 55 80 0 0 0 0 290 73 6 9 Schwoich II 5 60 50 100 50 70 0 0 0 330 66 5 10 Ebbs II 4 61 96 30 75 0 0 0 0 262 66 2

