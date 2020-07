Drei Neulinge in der 2. Klasse Ost 2020/21

Details Dienstag, 14. Juli 2020 00:18

Mit Buch II, Kundl II und Münster II wechseln auch drei Teams der aufgelassenen 2. Klasse Zillertal in der Saison 2020/21 in die 2. Klasse Ost. Ebbs II steigt in die 1. Klasse Ost auf, die sonstige Besetzung der 2. Klasse Ost mit Brixen II, Kirchberg II, Oberndorf, Pillerseetal II, Reith, Schwoich II, Söll II, Waidring und Westendorf II bleibt gleich. Damit hat man auch im Osten ein ordentliches Starterfeld von zwölf Teams und der Saisonstart ist für das zweite Augustwochenende 2020 geplant.

Die Begegnungen der ersten Runde

Kirchberg II gegen Pillerseetal II ist ein Duell das es auch schon in der abgebrochenen Saioan 19/20 gegeben hat. Kirchberg landete nach der Hinrunde auf Platz neun, Plllerseetal war Tabellenletzter auf Position zehn. Damit gibt es also zum Auftakt ein Duell aus dem Tabellenkeller – aber 20/21 kann ja alles ganz anders aussehen. Auch Kundl II und Westendorf II treffen sich erstmals. Westendorf war in der 2. Klasse Ost die Nummer sechs, Kundl die Nummer vier im Zillertal. Söll II gegen Reith ist wieder einer Neuauflage des Duells vom Herbst 2019 – Söll war die Nummer acht nach der Hinrunde, Reith die Nummer drei. Brixen II gegen Münster II ist wieder eine neue Paarung. Brixen war die Nummer sieben im Osten, Münster die Nummer acht im Zillertal. Schwoich gegen Oberndorf ist wieder ein ligainternes Duell von 2019 und sicher das Spitzenspiel der Runde wenn man die Tabelle vom Herbst 2019 heranzieht. Die Nummer vier Oberndorf trifft auf die Nummer fünf Schwoich. Waidring gegen Buch – die Nummer eins vom Osten Herbst 2019 Waidring trifft auf die Nummer neun vom Zillertal – dem FC Buch II.

So geht es weiter

Mitte August 2020 steigt die zweite Runde und hat mit Oberndorf gegen Kundl und Reith gegen Kirchberg II zwei interessante Partien zu bieten. Runde drei bietet unter anderem Waidring gegen Münster und Kundl gegen Pillerseetal. Runde vier am letzten Augustwochenende hat Reith gegen Kundl und Münster gegen Oberndorf am Plan, Waidring spielt zuhause gegen Söll. Runde fünf Anfang September bringt Waidring nach Kirchberg und Münster nach Söll.

