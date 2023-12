2. Klasse Ost: Die Tops und Flops der Herbstsaison 2023

Details Sonntag, 03. Dezember 2023 23:55

Das Maß aller Dinge in der Hinrunde der 2. Klasse Ost 2023/24 war der SK Jenbach II. Mit neun Zählern Vorsprung geht Jenbach II in die Winterpause und damit ist der Titel und Aufstieg wohl schon zum Greifen nahe, obwohl das Trainer natürlich nicht gerne hören. Finkenberg liegt auf Platz zwei, ein Punkt dahinter Stumm II.

Wesentlich mehr als Platz sechs wäre für den SV Westendorf möglich gewesen. Offensiv mit dreißig Treffern die Nummer eins, wobei Thomas Gwiggner der Torschützenkönig der Liga, allein für achtzehn Treffern verantwortlich zeichnet. Mit einundzwanzig Gegentreffern konnten aber nur dreizehn Punkte eingefahren werden. Jenbach mit sechs Gegentreffern in neun Spielen (!) mit einem echten Bollwerk hinten und dreiundzwanzig Treffer offensiv ist die zweitbeste Marke der Liga. Problematisch sicherlich das kleine Starterfeld mit zehn Mannschaften. So beginnt auch die Hinrunde erst am 20. April 2024, ein gefühlt endloser Winter für die Kicker und wohl auch abermals ein Appell an den Verband für Ligen mit zumindest zwölf Teams.

Herbstmeister: SK Jenbach II

Bisherige Spiele: 45 von 90

Ligatore (gesamt): 180 (4,00/Spiel)

Meiste erzielte Tore: SV Westendorf II (30)

Wenigste kassierte Gegentore: SK Jenbach II (6)

Wenigste erzielte Tore: SV Fritzens II (8)

Meiste kassierte Gegentore: SV Fritzens Ii (30)

Meiste Siege: SK Jenbach II (8)

Meiste Remis: SV Weerberg II (3)

Meiste Niederlagen: SV Fritzens II (6)

Bestes Heimteam: SK Jenbach II (fünf Siege, kein Remis, keine Niederlage)

Schwächstes Heimteam: FC Söll II (1/1/2) und SV Fritzens II (1/1/2)

Bestes Auswärtsteam: SK Jenbach II (3/1/0)

Schwächstes Auswärtsteam: SV Fritzens II (0/1/4)

Torhüter: Haris Hrnjica vom SK Jenbach II mit 307 Minuten ohne Gegentor

Die besten Torjäger:

Thomas Gwiggner vom SV Westendorf II mit 18 Treffern

Janko Grubovic vom SK Jenbach II mit 10 Treffern

Patrick Sporer vom FC Finkenberg mit 6 Treffern

Ado Muminovic vom FC Söll II mit 6 Treffern

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.