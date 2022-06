Pillerseetal II mit klarem Erfolg gegen Westendorf II

Details Dienstag, 31. Mai 2022 12:46

In der 2. Klasse Ost steht der SK St. Johann II schon länger als Meister und Aufsteiger fest, 2022/23 geht es in die 1. Klasse. Um den Vizemeistertitel, der allerdings nach aktuellem Stand nicht zum Aufstieg berechtigt, gibt es noch ein Duell zwischen dem SK AVZ Pillerseetal II und dem FC Riederbau Schwoich II. Zwei Runden vor Schluss halten beide Teams bei 36 Zählern, Pillerseetal hat allerdings ein Spiel mehr ausgetragen und in Runde 26 gegen Westendorf II klar mit 5:0 gewonnen.

3:0 für Pillerseetal nach einer halben Stunde

Klaus Tury, Trainer SK AVZ Pillerseetal II: „Die Mannschaft ist motiviert und mit Siegeswillen ins Spiel gestartet. Gesichert, aus der Abwehr heraus, konnten wir im Mittelfeld mit Spielwitz relativ schnell die Kontrolle übernehmen. Dadurch konnten wir immer wieder gefährlich in den gegnerischen Strafraum eindringen, sodass es bis zur 30. Minute bereits 3:0 stand. Die Treffer haben Sebastian Huber, Markus Trixl und Kevin Rimanovsky erzielt.

Für Halbzeit zwei war klar, dass wir die Führung ausbauen müssen, aber auch und mal die Taktik ändern war angesagt. So wurde bis zur 63. Minute vier Spieler eingewechselt und wir spielten mit 4-4-2 weiter. Letztendlich konnte wir mit 5:0 gewinnen. Kevin Rimanovsky und Markus Trixl waren die Torschützen in der zweiten Hälfte. Respekt auch dem Gegner Westendorf, die mit vielen jungen Spielern angetreten sind. Gute Leistung, verdienter Sieg von meiner Elf.“

Beste Spieler SK AVZ Pillerseetal II: Kevin Rimanovsky, Markus Trixl, Robert Gollner, Johannes Obwaller