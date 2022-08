Rudolf Schweinberger und Werner Köck analysieren Hippach II gegen Waidring

Details Montag, 22. August 2022 02:17

In der dritten Runde der 2. Klasse Ost trafen der SK Hippach II und der SK Waidring aufeinander. Am Ende gab es ein 1:1, wobei Waidring Platz zwei der Tabelle erobern konnte. Allerdings musste die Partie zwischen Westendorf II und Kundl II wetterbedingt abgesagt werden. Die Tabellenspitze hat der FC Oberndorf mit einem 6:3 gegen den SK Zell am Ziller II übernommen. Nach Verlustpunkten liegen allerdings Kirchdorf II und Kundl II vorne, die Tabelle aber natürlich noch nicht wirklich aussagekräftig.

Gerechtes Remis!

Rudolf Schweinberger, Trainer SK Hippach II: „Ein absolut gerechtes Remis aus meiner Sicht. Hippach war in der ersten Hälfte besser, Waidring in Hälfte zwei. Absolut erwähnenswert ist die gezeigte Leistung unseres Veit Neuner – Jahrgang 2006 – eine ganz tolle Partie!“

Innenverteidigung auf Urlaub!

Werner Köck, Trainer SK Waidring: „Da unsere Innenverteidigung heute leider auf Urlaub war, musste ich mir etwas einfallen lassen und entschied mich dazu, unseren Spielmacher Manuel Köck und unseren Allrounder Mike Winkler, der eigentlich als Stürmer gesetzt ist, in die Innenverteidigung zurückzuziehen. Es stellte sich heraus, dass es die richtige Entscheidung war, da der SK Hippach unendlich viele hohe Bälle spielte. Wir konnten diese super abwehren - durch Köck's Kopfballstärke und Winkler's Schnelligkeit. Manuel Köck verantwortete einen Elfer, den die Hippacher durch Manuel Eberharter in der 27. Minute knapp verwandelten. Wir konnten kurz vor der Halbzeit ausgleichen - durch ein Traumtor von Luca Foidl! Zu Beginn der zweiten Halbzeit hätten wir den Sack zumachen können, doch uns fehlten nur Kleinigkeiten in der Mitte, um den letzten Pass richtig zu spielen. Wichtig war die konsequente Abwehr der hohen Bälle. Wenn Hippach auf unserem Platz so spielt, werden sie ganz schön alt aussehen, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ich glaube auf dem kleinen Hippacher Platz wird sich noch der eine oder andere die Zähne ausbeißen! Pauschallob an die Mannschaft!“

Beste Spieler SK Waidring: Goali Lucas Rier (16 Jahre alt ), Manuel Köck (V), Michael Winkler (V), Christoph Reiter, Daniel Danzl